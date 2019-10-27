Арестованные в США сообщники Джулиани готовили его встречу с Зеленским – СМИ

Рудольф Джулиани / Reuters

Арестованные в США Лев Парнас и Игорь Фруман, являющиеся сообщниками Рудольфа Джулиани, планировал визит адвоката Дональда Трампа в Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским.

По информации BuzzFeed.News, во время этой встречи Джулиани должен был подтолкнуть Зеленского к расследованию по Джо Байдену.

Отмечается, что визит Джулиани был отменен, поскольку Зеленский отказался встретиться с ним, поэтому адвокат Трампа вместе с Парнасом отправились в Париж, где они встретились с главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким, который был одним из источников кампании Джулиани по Украине.

Читайте также"Грязь на Байдена": Джулиани пробивал визу в США экс-генпрокурору Шокину – СМИВ материале BuzzFeed News отмечается, что в течение двух лет Парнас и Фруман делали пожертвования и запрашивали финансовую поддержку еврейских благотворительных организаций в рамках международных усилий по налаживанию связей с влиятельными политиками.

В частности, имело место пожертвование компании, созданной для заключения сделки по продаже американского сжиженного природного газа в Украину.

"Финансовая поддержка соратниками Джулиани благотворительных организаций позволила получить доступ к определенным фигурам в США и Израиле, а также к бизнесменам в Украине, что позволило укрепить их кампанию по Джулиани с целью попытаться найти компромат и выдвинуть теории заговора о кандидате в президенты от Демократической партии и бывшем вице-президенте Джо Байдене", — добавляет издание.

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Напомним, ранее экс-генпрокурор Юрий Луценко рассказал о знакомстве с сообщниками Джулиани.