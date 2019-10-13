"Мы общались": Луценко рассказал о знакомстве с сообщниками Джулиани

Юрий Луценко / УНИАН

Экс-генеральный прокурор Юрий Луценко прокомментировал информацию о том, что он через партнеров адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани Льва Парнаса и Игоря Фрумана способствовал отстранению бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

"Нет, (это - ред.) неправда. Я никогда не имел с Джулиани никаких договоренностей и никогда не побуждал ни к каким действиям", - заявил экс-генпрокурор в комментарии Украинской правде.

Кроме того, бывший генпрокурор прокомментировал информацию о своем знакомстве с Парнасом и Фруманом.

"С ними меня познакомил Джулиани. Мы общались на общие темы. Никаких деловых отношений я с ними не имел", - добавил Луценко.

Читайте такжеМожет повторить судьбу Манафорта: против Джулиани начали уголовное расследованиеОтметим, что накануне стало известно о том, что в США по обвинению в нарушении правил финансирования избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа арестовали еще одного бизнесмена украинского происхождения – Андрея Кукушкина.

Как передает CBS SF, он является одним из четырех человек фигурантов обвинительного заключения, обнародованного прокурором США Джеффри Берманом, среди которых - Игорь Фруман и Лев Парнас. Четвертый подозреваемый - Дэвид Коррейя.

Напомним, перед президентскими выборами в Украине вокруг посла США в Украине разгорелся скандал после того, как в интервью американскому изданию The Hill Юрий Луценко обвинил посла США в Украине Мари Йованович в том, что та передала ему список людей, в отношении которых запрещено проводить какие-либо следственные действия.