  1. Главная
  3. Политика

"Мы общались": Луценко рассказал о знакомстве с сообщниками Джулиани

13 октября 2019, 15:57

Юрий Луценко утверждает, что никогда не имел с Рудольфом Джулиани никаких договоренностей.

Луценко
Юрий Луценко / УНИАН

Экс-генеральный прокурор Юрий Луценко прокомментировал информацию о том, что он через партнеров адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани Льва Парнаса и Игоря Фрумана способствовал отстранению бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

"Нет, (это - ред.) неправда. Я никогда не имел с Джулиани никаких договоренностей и никогда не побуждал ни к каким действиям", - заявил экс-генпрокурор в комментарии Украинской правде.

Кроме того, бывший генпрокурор прокомментировал информацию о своем знакомстве с Парнасом и Фруманом.

"С ними меня познакомил Джулиани. Мы общались на общие темы. Никаких деловых отношений я с ними не имел", - добавил Луценко.

Читайте такжеМожет повторить судьбу Манафорта: против Джулиани начали уголовное расследованиеОтметим, что накануне стало известно о том, что в США по обвинению в нарушении правил финансирования избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа арестовали еще одного бизнесмена украинского происхождения – Андрея Кукушкина.

Как передает CBS SF, он является одним из четырех человек фигурантов обвинительного заключения, обнародованного прокурором США Джеффри Берманом, среди которых - Игорь Фруман и Лев Парнас. Четвертый подозреваемый - Дэвид Коррейя.

Напомним, перед президентскими выборами в Украине вокруг посла США в Украине разгорелся скандал после того, как в интервью американскому изданию The Hill Юрий Луценко обвинил посла США в Украине Мари Йованович в том, что та передала ему список людей, в отношении которых запрещено проводить какие-либо следственные действия.

США Юрий Луценко Рудольф Джулиани Украина Лев Парнас Игорь Фруман
Сейчас вы просматриваете новость «"Мы общались": Луценко рассказал о знакомстве с сообщниками Джулиани». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:57
"Мы общались": Луценко рассказал о знакомстве с сообщниками Джулиани
15:30
Центр Киева перекроют на один день из-за футбола: подробности
15:14
Украина не ответила: в ОБСЕ рассказали о срыве разведения сил на Донбассе Видео
15:14
Полнолуние в октябре и Луна без курса: гороскоп на 14 октября 2019 указал на нешуточные угрозы
15:13
Вкуснейшая солянка: рецепт классический Фото
14:56
"Не существует в природе": Арахамия высказался об особом статусе Донбасса
14:45
Украина заявила протест Турции из-за встречи Эрдогана с "депутатами" от Крыма Видео
14:39
Мраморный маникюр – модный осенний маникюр 2019: красивые идеи дизайна, фото Фото
14:33
В Полтаве умерла молодая женщина, которую покусали бродячие псы
14:12
"Мы вернулись": Путин сделал новое циничное заявление о дружбе
14:02
"Юга должен сидеть": "картавая мразь" Луценко может восстановиться в должности - СМИ Видео
14:00
Танці з зірками 2019: 8 выпуск 3 сезона смотреть онлайн Видео
13:56
"Оккупант "оттяпал" территорию": Пристайко рассказал о кипрском сценарии для Донбасса
13:48
Опасная Россия: Польша призвала объединиться против угрозы
13:29
У Кирилла взвыли после решения Афин по ПЦУ и грозят "последствиями" Видео
13:14
"Сдают бутылки": в Сети возмущены визитом кремлевских марионеток в Турцию
13:07
"Мурло, везде лезет без мыла": "животное" Порошенко забыл, что он уже не президент
13:00
"Выйти из зоны комфорта": Даниэль Салем об успехах и разочарованиях на Танцях з зірками Видео
12:38
Миллиард гривен: Кабмин занялся зарплатами шахтеров
12:04
"Бог мне помог": Усик с фингалом под глазом нацелился на новый пояс Видео
11:40
"Вместо тебя должна быть я": в семье экс-нардепа произошло большое горе
11:39
Омбре – модное окрашивание волос на осень 2019: актуальные оттенки, фото Фото Видео
11:29
"Его место – у плиты и соски, рожа упитанная":"схватка" Супрун и Гончарука наделала шума в Сети
11:03
Пристайко пролил свет на ситуацию с польскими раскопками в Украине
11:00
"Будет новый фильм": Дзидзьо рассказал, как на него повлияли Танці з зірками Видео
10:40
"Русский богатырь?": Зеленский поздравил Усика с дебютом в супертяже Видео
10:21
На Прикарпатье после драки родителей повесилась школьница
10:00
Х-Фактор 10 сезон 5 выпуск 12-10-2019 смотреть онлайн кастинги Видео
09:59
"Хреновина уже разваливается": эксперт назвал причину обрушения Крымского моста
09:54
"Забирайте Донбасс": в Слуге народа назвали баснословную сумму для региона
09:14
"Вот же ж ты картавый кусок говна": Парубий защитил "откровенную сволочь" Пашинского и спекся
09:09
Не было шансов: Усик блестяще дебютировал в "королевском" дивизионе Видео
08:59
Гороскоп на 13 октября 2019: кому опасаться обмана, манипуляций и ругани
08:27
Перевод часов на зимнее время 2019: когда будем спать на час дольше и как пережить стресс
08:19
Рыночная цена газа по-украински: повысятся ли тарифы мнение
07:48
"Атошникам платят тысячу": Арахамия озвучил факты оплаты участия в акциях против капитуляции
07:39
Как скоро Украина отменит запрет на полеты в Россию мнение
07:29
На Левом берегу Киева в ходе массовой драки убили парня - видео Видео
07:00
С Днем защитника Украины – поздравления в прозе и стихах, открытки Фото
06:43
Украина дошла до точки невозврата мнение
06:30
Солнце погибнет: ученый раскрыл жуткий сценарий конца света Видео
06:00
Покрова Пресвятой Богородицы 2019 – открытки и поздравления с Покровом Фото Видео
05:55
Клетка – главный принт грядущей зимы 2020: модные пальто в клетку, юбки и брюки - фото Фото
05:37
Великі Вуйки: сериал продлен на 2 сезон до начала показа Фото Видео
05:18
Покрова 2019: что нельзя делать в этот праздник и как первой выскочить замуж
05:01
Растить детей: Усик рассказал, когда завершит карьеру Видео
04:39
Еда для ума: эксперты назвали топ-8 продуктов для улучшения работы мозга
04:10
Гороскоп на неделю: астролог предупредила о наказании от ноября 2019
03:51
Круговорот Daewoo в природе: одесситка заблокировала трамваи – пассажиры передвигали авто семь раз Видео
03:28
Курс доллара в Украине изменится: аналитик озвучил прогноз на неделю
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять