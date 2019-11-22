Новое рандеву Зеленского и Трампа: советник президента Украины озвучил сроки

Советник Зеленского назвал сроки встречи президентов США и Украины / офис президента Украины

Советник президента Украины Игорь Новиков, который ранее рассказал о сексе с роботом и опасности фаллоимитаторов, считает, что Владимир Зеленский может лично встретиться с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в конце 2019 года или в начале 2020 года.

"Сложно переоценить важность встречи в Овальном кабинете. Для любого политика любого государства это важный сигнал о поддержке со стороны США. Президенту Трампу сегодня не хватает времени на прагматичную, продуктивную политику. Скандал с импичментом отнимает много времени, поэтому визит пока висит в воздухе, но я уверен, что он состоится [...]. Мне кажется, есть два возможных варианта: конец этого года либо начало следующего, после окончания слушаний в Конгрессе", - сказал Новиков в интервью "theБабелю".

Отметим, в Нью-Йорке 25 сентября на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. При этом вначале встречи Зеленский обратился к Трампу, пошутив, что лучше, когда разговор транслируется сразу по телевидению, а не происходит по телефону.

Читайте также"Трамп одобрил передачу Ростовской области Украине": Гиркин анонсировал фиаско "мрази из Кремля"Напомним, 4 ноября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что хотел бы, чтобы президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон.

При этом стало известно, что глава Белого дома надеется, что его украинский коллега примет его приглашение.

"Я бы сказал, что безусловно приглашу его. Я бы хотел, чтобы он приехал в Белый дом, я думаю, он и сам этого хочет ", - сказал Трамп.