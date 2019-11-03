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"Думаю, он сам этого хочет": Трамп вознамерился поговорить с Зеленским в Белом доме

3 ноября 2019, 07:24

Президент США рассказал о том, что хочет пригласить своего украинского коллегу в Вашингтон.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Трамп хочет видеть Зеленского в Белом доме / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который ранее решил зачитать стенограмму разговора с Зеленским, во время общения с журналистами заявил, что хотел бы, чтобы президент Украины посетил Вашингтон.

При этом стало известно, что лидер глава Белого дома надеется, что Владимир Зеленский примет его приглашение.

"Я бы сказал, что безусловно приглашу его. Я бы хотел, чтобы он приехал в Белый дом, я думаю, он и сам этого хочет ", - сказал Трамп, передает Reuters.

Читайте такжеИз разговора Трампа и Зеленского вырезали важные фразы - New York TimesНапомним, в Нью-Йорке 25 сентября на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, которая завершилась масштабной пресс-конференцией. К слову, президент США Дональд Трамп заявил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что постарается посетить Киев.

"Я знаю, что вы никогда не были на Украине... Дайте мне слово, что вы приедете в нашу великую страну", - сказал Зеленский на встрече с Трампом "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В ответ Трамп сказал: "Я постараюсь". Американский лидер отметил, что знает много "великолепных" людей из Украины. По его словам, у Украины есть "огромный потенциал".

Владимир Зеленский Дональд Трамп новости США встреча Зеленского и Трампа
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