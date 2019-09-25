Первая встреча Зеленского и Трампа: о чем говорили президенты

Трамп и Зеленский обсудили ключевые вопросы / Фото: REUTERS

В Нью-Йорке 25 сентября на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, которая завершилась масштабной пресс-конференцией.

Прямую трансляцию исторической встречи транслировала ТСН в Facebook. Главы государств обсудили ключевые вопросы и ответили на ряд вопросов от журналистов. Зеленский и Трамп разговаривали на английском языке, и только в некоторых вопросах президент Украины переходил на украинский.

О стенограмме и расследовании дела Байдена

"Я думаю, что вы все прочитали. Я думаю, прочитали содержание нашего разговора. Извините, но я не хочу быть втянутым в открытые демократические выборы внутри США. Вы слышали, что у нас, по моему мнению, был хороший телефонный разговор, он был нормальный, мы говорили на несколько тем, и я считаю, и вы читали, в принципе, никто меня не подталкивал", - заявил Зеленский.

Трамп в свою очередь добавил, что запись была обнародована в общем доступе и все могут увидеть, что никакого давления не было."Я сказал, что мы готовы расследовать. Украина независимая страна, у нас новый Руслан Рябошапка, очень хороший честный человек, "западник", с образованием, с западным опытом. Будет ли он рассматривать? Он должен рассматривать любые дела. Какие тут могут быть обещания?", - сказал Зеленский.

О поддержке ЕС

"Извините, но нам не нужна помощь - нам нужна поддержка. И мы благодарим всех, мы благодарим все европейские государства, которые нам помогали, но мы также хотим иметь больше. Я понимаю, что только вместе с США и ЕС, мы сможем остановить войну. Мы просто хотим сказать, помните: мы - самая большая страна в Европе, но мы хотим быть и самыми богатыми", - сказал Зеленский.

В свою очередь, Трамп заявил о готовности сотрудничать с Украиной.

Об отношениях с Россией

Президент США Дональд Трамп увидел прогресс в отношениях России и Украины.

"Продолжайте в том же духе", — сказал он.

Также Трамп выразил надежду на личную встречу Владимира Путина и Зеленского, в ходе которой стороны смогли бы обсудить проблемы.

"Это было бы огромным достижением. Я верю, что президент Путин хотел бы что-то сделать", — отметил он.

О визите Трампа в Киев, а Зеленского – в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп заявил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что постарается посетить Киев.

"Я знаю, что вы никогда не были на Украине... Дайте мне слово, что вы приедете в нашу великую страну", - сказал Зеленский на встрече с Трампом "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В ответ Трамп сказал: "Я постараюсь". Американский лидер отметил, что знает много "великолепных" людей из Украины. По его словам, у Украины есть "огромный потенциал".

Кроме того, в ходе беседы Зеленский поблагодарил за приглашение Трампа посетить Вашингтон.

"Однако вы забыли назвать даты", - сказал президент Украины.

Эти слова вызвали смех у журналистов. Отвечая на эту реплику, Трамп указал на журналистов и посоветовал Зеленскому спросить у них, когда было бы лучше приехать с визитом.