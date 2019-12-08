Трамп заинтриговал "хорошей информацией" после визита Джулиани в Украину

Рудольф Джулиани / Reuters

Адвокат президента США Рудольф Джулиани подготовит специальный доклад по итогам своего визита в Украину, в ходе которого он встречался с украинскими должностными лицами.

Как подчеркнул Дональд Трамп, его адвокат собирается подготовить отчет для генерального прокурора, Конгресса и Министерства юстиции США.

"Он говорит, что нашел много хорошей информации. Я не говорил с ним об этой информации, но как вы знаете, Руди является одним из лучших борцов с преступностью за последние 50 лет", - цитирует Трампа Голос Америки.

Отмечается, что Джулиани недавно провел встречи с бывшими генпрокурорами Юрием Луценко и Виктором Шокиным, с действующими депутатами Рады Александром Дубинским и Андреем Деркачем, а также с бывшим работником посольства Украины в США Андреем Телиженко, и недавно уволенным прокурором Константином Куликом.

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Обратим внимание, что по данным многих влиятельных американских СМИ, список людей, с которыми виделся Джулиани, довольно сомнительный. Журналисты обратили внимание на то, что большинство этих должностных лиц так или иначе касаются коррупции и распространяли опровергнутую теорию о том, что якобы Украина, а не Россия вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.

Как ранее сообщалось, экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко добивался отставки бывшей на тот момент послом США в Украине Мари Йованович через сообщников личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

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Напомним, в декабре 2018 года прошлого года президент США Дональд Трамп встречался с клиентами своего адвоката Рудольфа Джулиани - Львом Парнасом и Игорем Фруманом. Американский президент изучал возможность поручить им задачу побудить украинские власти расследовать деятельность бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.