Адвокат Трампа Джулиани прилетел в Киев – СМИ

Рудольф Джулиани неожиданно посетил Украину / Reuters

Личный адвокат Трампа и один из главных фигурантов Украиногейта Рудольф Джулиани прилетел в Киев.

Об этом сообщает издание НВ. Также данную информацию подтверждает источник NYT.

Уточняется, что в украинской столице Джулиани намерен встретиться с бывшими украинскими прокурорами, среди которых Виктор Шокин и Константин Кулик.

В Украину Джулиани прилетел из Будапешта. Там 3 декабря он встретился с бывшим украинским прокурором Юрием Луценко.

Как ранее сообщалось, экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко добивался отставки бывшей на тот момент послом США в Украине Мари Йованович через сообщников личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Также адвокат президента США Рудольф Джулиани в январе 2019 года хлопотал о выдаче визы экс-генпрокурору Украины Виктору Шокину.

Напомним, в декабре 2018 года прошлого года президент США Дональд Трамп встречался с клиентами своего адвоката Рудольфа Джулиани - Львом Парнасом и Игорем Фруманом. Американский президент изучал возможность поручить им задачу побудить украинские власти расследовать деятельность бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.