Трамп снова пожаловался на "украинское вмешательство" в выборы в США

Дональд Трамп / Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп, союзники которого анонсировали "смерть" его импичмента, в очередной раз накинулся с критикой на демократов, инициировавших эту процедуру. Глава Белого дома назвал выдвинутые ему обвинения безосновательными, а также вспомнил об "украинском вмешательстве" в американские выборы.

По словам Трампа, Палата представителей США расследует происхождение жалобы информатора по украинскому делу.

"Генеральный инспектор Разведывательного сообщества Майкл Аткинсон столкнулся с серьезными вопросами. Демократы, зная, что генеральный инспектор - главная проблема, не опубликовали его показания", - написал Трамп в Twitter.

"Это выглядит так же, как все, что мы уже видели, от российского вмешательства до украинского вмешательства, которое стало обманом с импичментом. Нужно получить ответы генерального инспектора к пятнице, потому что это тот парень, который поджег запал. Так что, если он хочет очистить свое имя, пусть докажет, что его офис некомпетентен. Генеральному инспектору не были нужны доказательства", - считает Трамп.

Кроме того, президент США снова заверил, что не шантажировал президента Украины Владимира Зеленского военной помощью, передает zn.ua.

"Почему я должен носить клеймо импичмента на своем имени, если я не делал ничего плохого? Читайте стенограмму", - сказал Трамп.

По его словам, процесс строится не на доказательствах, а на обмане, и является "отчаянной охотой на ведьм".

Напомним, в Сенате США хотят форсировать события в деле об импичменте действующему главе Белого дома Дональду Трампу.

Как сообщал Главред, 29 декабря бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что согласится давать показания в Сенате в деле об импичменте нынешнего главы Белого дома Донлаьда Трампа.

Позже в США "засветили" документы по задержке военной помощи Украине. Руководитель меньшинства Демократической партии в Сенате (верхней палате парламента) США Чак Шумер заявил, что обнародованные на сайте Just Security документы в полной мере дают право требовать запуск полноценного суда по импичменту президента Дональда Трампа.