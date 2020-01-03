Импичмент Трампа: в США "засветили" документы по задержке военной помощи Украине

Дональд Трамп / УНИАН

Руководитель меньшинства Демократической партии в Сенате (верхней палате парламента) США Чак Шумер полагает, что обнародованные на сайте Just Security документы в полной мере дают право требовать запуск полноценного суда по импичменту президента Дональда Трампа.

По словам Шумера, процитированным NBCnews, обнародованные документы - мощнейший удар по требованиям сенатора Макконнелла (лидера большинства Республиканской партии в Сенате) провести судебное разбирательство - без обнародования документов и допроса свидетелей.Обнародованные оригиналы документов показывают, что 30 августа, после встречи с Дональдом Трампом, замдиректора программ национальной безопасности административно-бюджетного управления Белого дома Майкл Даффи сообщил инспектору Пентагона (Министерства обороны США) Элейн Маккаскер - дескать, у него есть "четкое указание" от Трампа задержать транш военной помощи Украине.

Напомним, ранее в Департаменте по управлению и бюджету Белого дома прямо назвали безрассудной привязку прекращения военной помощи Украине к телефонной беседе президента США Дональда Трампа и украинского гаранта Владимира Зеленского.