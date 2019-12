Заморозили военную помощь Украине: в Белом доме назвали реальную причину

В Белом доме назвали причину заморозки военной помощи Украине / Reuters

В Департаменте по управлению и бюджету Белого дома назвали "безрассудным" привязку прекращения помощи Украине к телефонному разговору президента США Дональда Трампа и украинского гаранта Владимира Зеленского.

"Безрассудно связывать приостановление помощи со звонком. Как уже было установлено и сообщалось публично, о прекращении помощи было объявлено на межведомственном совещании 18 июля. Выдергивать одну фразу из электронного сообщения без привязки к контексту - это введение в заблуждение и неточность", - заявила пресс-секретарь управления Рейчел Семмел, комментируя для CNN публикацию документов о заморозке военной помощи Украине.

Отметим, ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп обеспокоился вопросом предоставления военной помощи Украине еще до телефонного разговора с новоизбранным главой украинского государства Владимиром Зеленским. Отмечается, что американский лидер интересовался данным вопросом за месяц до переговоров.

По данным Bloomberg, Департамент по управлению и бюджету направил запрос в Пентагон, чтобы получить всю информации о военной помощи Украине.

Сообщается, что документы были отредактированы, но в них значилось, что Трамп интересовался выделением военной помощью за месяц до телефонного разговора с Зеленским. Кроме того, Белый дом заблокировал военную помощь Киеву спустя час после телефонного разговора Трампа и Зеленского в июне.

Читайте такжеУкраинский скандал в США: палата представителей объявила импичмент ТрампуТакже напомним, 24 сентября стало известно, что президент США Дональд Трамп принял решение заморозить финансовую помощь Украине в размере 400 млн долларов как минимум за неделю до телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщало издание The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленных чиновников. Также информацию в комментарии The Associated Press подтвердили два человека, знакомые с сутью дела.