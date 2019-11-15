Трамп показал стенограмму еще одного разговора с Зеленским: первые детали

Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом / Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп показал стенограмму своего первого разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам сенатора-республиканца Кевина Крамера, присутствовавшего в Белом доме на встрече с Трампом, показал документ, в котором "настоящего текста" всего одна страница, пишет CNN.

В частности, известны две цитаты из разговора. Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах: "Поздравляю, вы провели отличную кампанию".

В свою очередь Зеленский ответил: "О, спасибо, господин президент, я с нетерпением жду возможности поработать с вами".

Читайте такжеСкандал с давлением на Зеленского: Трамп ответил критикамКрамер добавил, что в распечатке он не увидел упоминаний о военной помощи Украине, но при этом добавил, что просматривал текст очень быстро.

Напомним, в США не утихает скандал вокруг публикации стенограммы телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Трамп заявил, что готов зачитать стенограмму разговора с Зеленским: "Это был хороший телефонный звонок. В какой-то момент я собираюсь сесть, возможно, это будет беседа у камина в прямом эфире, и прочитать стенограмму звонка, потому что люди должны ее услышать".

Между тем в Офисе президента Украины отказались опубликовывать стенограмму телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.