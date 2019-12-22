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За месяц до: обнародованы скандальные детали о военной помощи США

22 декабря 2019, 09:58

Дональд Трамп обеспокоился вопросом военной помощи Украине еще до телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп обеспокоился вопросом предоставления военной помощи Украине еще до телефонного разговора с новоизбранным главой украинского государства Владимиром Зеленским. Отмечается, что американский лидер интересовался данным вопросом за месяц до переговоров.

По данным Bloomberg, Департамент по управлению и бюджету направил запрос в Пентагон, чтобы получить всю информации о военной помощи Украине.

Сообщается, что документы были отредактированы, но в них значилось, что Трамп интересовался выделением военной помощью за месяц до телефонного разговора с Зеленским.

Кроме того, Белый дом заблокировал военную помощь Киеву спустя час после телефонного разговора Трампа и Зеленского в июне.

Как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год, в котором предусмотрена военная помощь для Украины и санкции против российских газопроводов.

США Дональд Трамп военная помощь
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