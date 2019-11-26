Украинский скандал: в США обнародуют документы о приостановлении военной помощи Киеву

Белый дом / Reuters

Федеральный суд США обязал Пентагон и Белый дом обнародовать документы, которые касаются приостановления военной помощи Украине. Таким образом, был удовлетворен иск медиа-организации Центр за честность в обществе.

Решение было принято окружной судьей Вашингтона Коллин Коллар-Котелли в понедельник, 25 ноября. Теперь Министерство обороны США и Административно-бюджетное управление должны будут передать медиа-организации отчеты о приостановке администрацией президента Дональда Трампа военной помощи Украине.

"Запрошенные документы требуются с той целью, чтобы проинформировать общество о вопросах, которые вызывают чрезвычайный национальный интерес", - цитирует судью The Hill.

Напомним, заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Европы Лора Купер сообщила во время дачи показаний в Конгрессе, что официальный Киев мог знать о приостановлении военной помощи США еще в день разговора между президентами стран Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом 25 июля.

Ранее стало известно, что приказ заморозить предоставление военной помощи США Украине отдал лично президент Дональд Трамп.

Кроме того, выяснилось, что Украина получила не все деньги, которые выделило правительство США. Так, из 400 миллионов долларов военной помощи до Киева не дошло более 35 миллионов.