Байден нанесет удар: в деле об импичменте Трампу - новый поворот

Джо Байден / Reuters

Бывший вице-президент США Джо Байден, которого ранее Юрий Луценко обвинил в конфликте интересов, заявил, что согласится давать показания в Сенате в деле об импичменте нынешнего главы Белого дома Донлаьда Трампа. Об этом он заявил 29 декабря во время встречи с избирателями в штате Айова.

По словам Байдена, он уже пережил два импичмента: один – как молодой сенатор, потом – как сенатор среднего возраста.

"В них нет ничего хорошего, независимо от обстоятельств (…) Это трудно для страны. Здесь нечему радоваться. Но поймите меня правильно: я думаю, что Трамп сам это на себя навлек. Я думаю, что у Конгресса нет другого выбора, кроме как выполнить свои конституционные обязанности, независимо от политических последствий", – цитирует Байдена Голос Америки.

При этом экс-вице-президент США подтвердил, что примет повестку. Ранее Джо Байден отказывался свидетельствовать в Сенате по делу об импичменте Трампа. Свое предыдущее решение политик объяснял тем, что "нет юридических оснований" для того, чтобы направлять ему повестку, и эти показания помогут президенту Трампу отвлечь внимание от его собственных действий.

Напомним, ранее палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу. Статью обвинений о злоупотреблении властью поддержали 230 конгрессменов, против выступили 197. Вторую статью по поводу препятствования работе Конгресса также поддержало большинство конгрессменов - 229 при необходимых 216. Против высказались 198.

Теперь – дело за Сенатом, который проведет судебное разбирательство и решит, нужно ли устранить Трампа с должности. К слову, большинство сенаторов – республиканцы, поэтому они могут не поддержать голосование за отставку своего представителя с поста президента.