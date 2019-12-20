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Луценко обвинил Байдена в конфликте интересов

20 декабря 2019, 22:53

Экс-генпрокурор убежден. Что расследовать деятельность американского политика должны правоохранительные органы США.

Юрий Луценко
Луценко увидел в действиях Байдена конфликт интересов / УНИАН

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что экс-вице-президент США Джо Байден не нарушил украинские законы, однако его действия в Украине имеют признаки конфликта интересов.

"Украинских законов Джо и Хантер Байдены не нарушали, но очень похоже на то, что у старшего из них есть конфликт интересов между полномочиями вице-президента США и человека, который требовал снять с должности Генерального прокурора Виктора Шокина, который расследовал дело фирмы, выплачивающей его сыну достаточно большие средства", - заявил Луценко в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера.

По словам экс-главы ГПУ, расследовать дело о возможном конфликте интересов Джо Байдена должны правоохранительные органы США. Он убежден, что расследование должно состояться, несмотря на все давление со стороны адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Как ранее сообщалось, Луценко рассказал о том, как в компании сына совершал полет в Нью-Йорк и трое суток встречался с Рудольфом Джулиани - адвокатом президента США Дональда Трампа.

Напомним, ранее Юрий Луценко назвал Мари Йованович лгуньей и получил ответ.

Юрий Луценко Джо Байден новости США новости Украины и мира
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