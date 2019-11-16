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"Луценко врет": бывший глава ГПУ назвал Йованович лгуньей и получил ответку

16 ноября 2019, 13:35

Йованович заявила, что никогда не давала указаний Луценко относительно людей, в ответ на это бывший генпрокурор назвал ее лгуньей.

Юрий Луценко
Юрий Луценко назвал Мари Йованович лгуньей / УНИАН

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, который ранее пожаловался на новый парламент, обвинил бывшего посла США в Украине Мари Йованович во лжи под присягой.

Отметим, Мари Йованович в ходе открытых слушаний в Палате представителей США в рамках расследования импичмента президента Дональда Трампа заявила, что никогда не давала указаний Луценко относительно людей, против которых необходимо проводить расследования в Украине.

В свою очередь Юрий Луценко, выдвинувший это утверждение, признал, что этого списка не существовало, отметила она.

Йованович также рассказала, что "украинцы, которые хотели играть по коррумпированным правилам", пытались сместить ее с должности.

В ответ на это Юрий Луценко в комментариях в Фейсбуке заявил, что Йованович врет.

"Она врет. И у меня есть доказательства", - сказал Луценко.

Добавим, что в ответ Юрий Луценко украинцы тоже начали говорить, что он врет."Я украинец. Луценко лжет. Он был коррумпирован все время", - сказал Иван Галбур.

 А Юрий Луценко ему ответил:

"Надайте докази. В набу. Яке за 4 роки не має ні одного вироку і ні одного конфіскованого мільйона".

"Звідки з'явилася інфа про список людей, яких не можна переслідувати від Йованович? Чому ви спочатку стверджували це, а потім відмовилися від своїх слів? Ви справді вірите, що Україна втручалася у вибори в США-2016 чи з якою метою говорили це Джуліані?", - спросила у Луценко Ольга Токарюк.

Читайте такжеТрамп заявил, что ничего не знает о ЙовановичНапомним, ранее бывший посол США в Украине Мари Йованович дала показания перед Конгрессом США и заявила, что бывший генпрокурор Юрий Луценко не выполнил ни одну из своих целей и ему не нравилось, что посольство призывало к реформе Генпрокуратуры.

По словам Йованович, когда Луценко пришел на должность руководителя ГПУ,  у него было три цели: реформа Генпрокуратуры, наказание ответственных за убийства на Майдане во время Революции Достоинства и расследование отмывания средств, чтобы вернуть более 40 миллиардов долларов, которые вывели из Украины бывший президент Виктор Янукович и его подручные.

Также ранее сообщалось, бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и так называемые "порохоботы" были причастны к разрушению репутации бывшего посла США в Украине Мари Йованович, заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

"За 10 дней до выборов, вместо того, чтобы атаковать Россию или оппонентов, что они обычно делают, они совершали атаки на посла Йованович и меня", - подчеркнул он во время выступления перед членами трех комитетов Палаты представителей Конгресса США.

Кент уточнил, что Луценко предоставлял информацию адвокату президента США Рудольфу Джулиани с целью отстранить от должности Йованович, а кампании по ее дискредитации помогали "порохоботы".

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