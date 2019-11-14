"Мальчик для битья": Луценко пожаловался на новый парламент

Юрий Луценко / УНИАН

Бывший глава Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко сообщил, что ему всегда было не комфортно в стенах прокуратуры, но после инаугурации Владимира Зеленского ситуация усугубилась. По его словам, он заставлял себя ходить на работе.

"Последний год я заставлял себя ходить на работу. Скрипел зубами каждое утро, когда просыпался и должен был идти в ГПУ", – рассказал бывший чиновник в интервью Украинской правде.

Кроме того, он пожаловался, что парламент "связывал руки и ноги" не только прокурорам, но и следователем новыми законами.

"И шесть раз не голосовала не только Батькивщина, Самопомич, а и БПП... Я ходил на работу, в которой уже была миссия невозможна. Без законодательной помощи генпрокурор в нашей стране – никто. Просто мальчик для битья. Я же не маленький ребенок, у президента Зеленского для не его генпрокурора такого большинства не будет. С мая этого года я ходил на работу, заставляя себя", – признался экс-глава ГПУ.

Также он отметил, что нельзя просто так бросить должность.

"А вам не кажется, что заслуженная благодарность Авакову за честные выборы должна была быть не только Авакову? Вам не кажется, что без объективной позиции прокуратуры мы не провели бы честных и открытых выборов? Я сжал зубы и сказал себе: не отдам этого "окопа" для тех, кто может использовать ГПУ ", – подытожил Луценко.

Напомним, что ранее бывший генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, чем занимается после увольнения с должности.