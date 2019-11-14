"Работаю Луценко": экс-глава ГПУ поделился радостями безработной жизни

Юрий Луценко / Украинские новости

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, чем занимается после увольнения с должности. Так, экс-глава ГПУ привел доказательства того, что после отставки использовал свободное время для личных дел.

"Тем же, чем и раньше, работаю Луценко. Безработный – мой официальный статус как трудоспособного гражданина. Чем я занимаюсь? После отставки немного поправил здоровье, позанимался спортом, а потом решил заниматься собой и оплатил месячное обучение в Лондоне. При этом, это было до внутренних потрясений в США", - сообщил Луценко в интервью Украинской правде.

По словам бывшего генерального прокурора, обучение в Лондонской школе английского длилось четыре недели. За одну неделю он выложил полторы тысячи фунтов. Таким образом, месяц изучения английского в Лондоне обошелся порядка 6 000 фунтов. Также по завершению курсов Луценко выдали сертификаты: General English и General English Combi.

Напомним, что бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вернулся в Украину из-за болезни жены Ирины.