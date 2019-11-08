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"Коррумпированные украинцы": в Госдепе рассказали об атаке Луценко и порохоботов

8 ноября 2019, 11:00

Юрий Луценко предоставлял информацию Рудольфу Джулиани с целью отстранить от должности Мари Йованович, утверждает Джордж Кент.

Луценко, порошенко
Юрий Луценко и Петр Порошенко / Reuters

Экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и так называемые "порохоботы" были причастны к разрушению репутации бывшего посла США в Украине Мари Йованович, заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

"За 10 дней до выборов, вместо того, чтобы атаковать Россию или оппонентов, что они обычно делают, они совершали атаки на посла Йованович и меня", - подчеркнул он во время выступления перед членами трех комитетов Палаты представителей Конгресса США.

Кент уточнил, что Луценко предоставлял информацию адвокату президента США Рудольфу Джулиани с целью отстранить от должности Йованович, а кампании по ее дискредитации помогали "порохоботы".

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Он добавил, что для посольства США это расследование было важным, поскольку некоторые паспорта в результате этих схем были выданы лицам, которые подавались на американскую визу.

Кроме того, к "коррумпированным украинцам", в результате действий которых Йованович была смещена с поста посла, Кент добавил бывшего генпрокурора Виктора Шокина, Назара Холодницкого и прокурора Константина Кулика.

Напомним, ранее сообщалось о том, что посол США в ЕС признал давление Трампа на Украину. Гордон Сондленд сменил свои показания в процессе расследования возможного импичмента Дональда Трампа.

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