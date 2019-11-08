"Коррумпированные украинцы": в Госдепе рассказали об атаке Луценко и порохоботов

Юрий Луценко и Петр Порошенко / Reuters

Экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и так называемые "порохоботы" были причастны к разрушению репутации бывшего посла США в Украине Мари Йованович, заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

"За 10 дней до выборов, вместо того, чтобы атаковать Россию или оппонентов, что они обычно делают, они совершали атаки на посла Йованович и меня", - подчеркнул он во время выступления перед членами трех комитетов Палаты представителей Конгресса США.

Кент уточнил, что Луценко предоставлял информацию адвокату президента США Рудольфу Джулиани с целью отстранить от должности Йованович, а кампании по ее дискредитации помогали "порохоботы".

Читайте такжеВолкер "слил" Луценко: изворачивался и врал, чтобы остаться на должностиАмериканский чиновник пояснил, что задержание ГПУ сотрудников НАБУ, которые расследовали неправомерную выдачу биометрических паспортов Государственной миграционной службой осенью 2017-го года, окончательно разрушило отношения между Посольством США в Украине и Генпрокуратурой.

Он добавил, что для посольства США это расследование было важным, поскольку некоторые паспорта в результате этих схем были выданы лицам, которые подавались на американскую визу.

Кроме того, к "коррумпированным украинцам", в результате действий которых Йованович была смещена с поста посла, Кент добавил бывшего генпрокурора Виктора Шокина, Назара Холодницкого и прокурора Константина Кулика.

Напомним, ранее сообщалось о том, что посол США в ЕС признал давление Трампа на Украину. Гордон Сондленд сменил свои показания в процессе расследования возможного импичмента Дональда Трампа.