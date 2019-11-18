"Три дня общались": Луценко рассказал, как и о чем говорил с адвокатом Трампа в США

Юрий Луценко / УНИАН

Бывший глава Генпрокуратуры Юрий Луценко рассказал о том, как в компании сына совершал полет в Нью-Йорк и трое суток встречался с Рудольфом Джулиани - адвокатом президента США Дональда Трампа.

"Несколько раз нам не удавалось встретиться. А потом где-то уже после Нового года я вновь получил устное приглашение... от Джулиани, переданное через прокурора Крыма. Взял отпуск и улетел вместе с младшим сыном, потому что он никогда не был в Нью-Йорке. Мы пробыли там, если не ошибаюсь, 4 дня, из них три дня несколько часов мы встречались с господином Джулиани в его офисе", - заявил он в интервью УП.

Как утверждает Луценко, беседы он вел с Джулиани о совместном следствии по делу 7 млрд США, выведенных из Украины преступной организацией экс-президента Виктора Януковича. Кроме того, адвокат Трампа якобы рассказывал, что в США выберут нового генпрокурора и после этого надо будет встретиться с ним.

Кроме того, по словам Луценко, во время данной встречи он обменялся мнениями о после США в Украине Мари Йованович, которая, "заняла деструктивную позицию".

Напомним, ранее Юрий Луценко назвал Мари Йованович лгуньей и получил ответку, а также поделился радостями безработной жизни.