Импичмент Трампу: Байден объяснил свой отказ давать показания в Сенате США

Байден отказалася давать показания против Трампа / Reuters

Бывший вице-президент и главный оппонент действующего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах Джо Байден, которого ранее Юрий Луценко обвинил в конфликте интересов, отказался свидетельствовать в Сенате по делу об импичменте Трампа.

По информации, Байдена не вызывали у Сенат, однако он заверил, что в любом случае пошел бы свидетельствовать, несмотря на призывы союзников Трампа.

Он считает, что не получит никакой повестки от Сената, потому что это было бы "слишком лицемерно".

Также Байден подчеркнул, что его показания могут отвлечь внимание общества от самого Трампа и от обвинений против него.

"Причина, по которой я не стану делать этого, заключается в том, что все построено на подходе к действиям Трампа, к тому, чем он занимался всю свою жизнь. Он всегда пытался переключить внимание со своей персоны", - высказался политик, передает The Des Moines Register.

Читайте такжеСтанет ли Джо Байден новым президентом США: астролог дал прогнозНапомним, ранее палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу. Статью обвинений о злоупотреблении властью поддержали 230 конгрессменов, против выступили 197. Вторую статью по поводу препятствования работе Конгресса также поддержало большинство конгрессменов - 229 при необходимых 216. Против высказались 198, передает CNN.

Теперь – дело за Сенатом, который проведет судебное разбирательство и решит, нужно ли устранить Трампа с должности. К слову, большинство сенаторов – республиканцы, поэтому они могут не поддержать голосование за отставку своего представителя с поста президента.

Также ранее Джо Байден заявил, что его сын - Хантер Байден - самостоятельно принимал решение работать в украинской газовой компании Burisma.

Байден-страший заявил в интервью американским СМИ, что Хантер – "взрослый мужчина", который не сделал ни одного неправильного действия. И в этом "каждый может убедиться из расследования", пишет The New York Times.

Также Байден отметил, что никогда не обсуждал с детьми собственные рабочие вопросы. Кроме того, Джо Байден добавил, что в случае избрания его президентом, его дети никогда не будут собираться в Белом доме на заседаниях кабинета.