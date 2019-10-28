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Байден публично открестился от скандала с сыном и Burisma в Украине

28 октября 2019, 09:18

Хантер Байден самостоятельно принимал решение работать в украинской газовой компании Burisma, заявил его отец.

Байден
Джо Байден с сыном Хантером / Reuters

Экс-вице-президент и один из соперников нынешнего главы Белого дома в президентской гонке Джо Байден, который ранее предрек, что Дональд Трамп "развалит НАТО", заявил, что его сын - Хантер Байден -  самостоятельно принимал решение работать в украинской газовой компании Burisma.

Байден-страший заявил в интервью американским СМИ, что Хантер – "взрослый мужчина", который не сделал ни одного неправильного действия. И в этом "каждый может убедиться из расследования", пишет The New York Times.

Также Байден отметил, что никогда не обсуждал с детьми собственные рабочие вопросы. Кроме того, Джо Байден добавил, что в случае избрания его президентом, его дети никогда не будут собираться в Белом доме на заседаниях кабинета.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он не отступит от своего плана расследовать коррупционный скандал в отношении своего потенциального конкурента на президентских выборах Джо Байдена и связях его сына Хантера с украинской компанией Burisma.

Тем временем исполняющий обязанности начальника штаба Белого дома Мик Малвани признался, что президент США Дональд Трамп действительно заморозил почти 400 млн долларов помощи для Украины отчасти для того, чтобы оказать давление с целью расследования действий демократов.  

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