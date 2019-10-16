"Безумный Трамп" развалит НАТО - Байден

Дональд Трамп ничего не знает о внешней политике, уверен Джо Байден/ Фото Reuters

Экс-вице-президент и один из соперников нынешнего главы Белого дома в президентской гонке Джо Байден, который ранее поддержал импичмент Дональда Трампа, предрек развал НАТО в случае переизбрания последнего на второй срок.

Во время теледебатов Байден назвал Трампа "эксцентричным, сумасшедшим" президентом и заявил, что тот проводит ошибочную политику в отношении России, передает CNN.

"Наш президент действует беспорядочно, он безумен, он ничего не знает о внешней политике и действует лишь из страха за свое переизбрание", - отметил Байден и добавил, что Трамп положительно отзывался президенте РФ Владимире Путине и критиковал американскую разведку.

"Россия пытается оказывать влияние и расколоть НАТО, и что делает президент? Он говорит: "Я верю (президенту России, - ред.) Владимиру Путину, я не верю нашей разведке", − заявил экс-вице-президент.

Кроме того Байден прогнозирует "большие проблемы" в случае переизбрания Трампа на второй президентский срок.

"Если его переизберут, я обещаю вам, НАТО перестанет существовать. У всех нас будут настоящие проблемы", - сказал Байден.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он не отступит от своего плана расследовать коррупционный скандал в отношении своего потенциального конкурента на президентских выборах Джо Байдена и связях его сына Хантера с украинской компанией Burisma.

В свою очередь, Хантер Байден - сын Джозефа Байдена, бывшего вице-президента США - заявил, что обвинения его в коррупции, неоднократно звучавшие со стороны президента США Дональда Трампа, просто смешны.