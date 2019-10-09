Байден впервые высказался в поддержку импичмента: Трамп отреагировал

Байден поддержал импичмент Трампа / Reuters

Один из наиболее вероятных кандидатов от Демократической партии на президентских выборах 2020 года Джо Байден впервые публично высказался в поддержку импичмента президента США Дональда Трампа, процедура которого была инициирована после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором американский лидер просил коллегу начать расследование деятельности компании Burisma, связанной с сыном Байдена.

"Своими словами и действиями, препятствуя правосудию и отказываясь отвечать на вопросы конгресса, президент Трамп обвинил сам себя. Перед всем миром и американским народом Дональд Трамп нарушил президентскую клятву, предал эту нацию и совершил действия, наказание за которое — импичмент", - цитирует Байдена Reuters.

Впоследствии глава Соединенных Штатов Дональд Трамп не задержался с ответом и прокомментировал заявление его будущего оппонента на президентских гонках в США Джо Байдена, призвавшего к его импичменту.

Читайте такжеВ США заявили о процедуре импичмента Трампа из-за разговора с ЗеленскимТрамп заявил, что ему жалко смотреть на Байдена и его сына Хантера, которые нанесли большой ущерб американским налогоплательщикам своими призывами к импичменту президента.

"А я не сделал ничего плохого", — добавил Трамп.

Глава Белого дома считает, что его оппонент заявил об импичменте, поскольку уже сейчас проигрывает предвыборную кампанию.

Напомним, в Белом доме официально заявили о том, что не будут сотрудничать со следствием в вопросе импичмента президента Дональда Трампа, инициированного демократами.