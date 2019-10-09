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Импичмент Трампа: Белый дом ушел в глухую оборону

9 октября 2019, 07:27

Администрация Дональда Трампа отказалась сотрудничать со следствием.

Трамп
Дональду Трампу грозит импичмент/ Reuters

В Белом доме официально заявили о том, что не будут сотрудничать со следствием в вопросе импичмента президента Дональда Трампа, инициированного демократами.

Лидеры демократической партии направили в Белый дом письмо, сообщает ВВС. Однако, в администрации Трампа его назвали "безосновательным" и "конституционно недействительным" и отклонили его.

В свою очередь, адвокат Белого дома Пэт Чиполлоне отправил письмо трем председателям комитетов и спикеру Палаты представителей от демократов Нэнси Пелоси, отставки которой требует Трамп. Чиполлоне обвинил чиновников в организации расследования, "которое нарушает соблюдение конституционных норм". В частности, по его словам, перед началом расследования не проводилось голосование. Тем временем адвокат президента США Рудольф Джулиани также заявил, что не будет сотрудничать со следствием в Палате представителей.

Читайте такжеСМИ рассказали, почему Трамп ошалел от перспективы импичментаНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский нашел отмазку для своего американского коллеги Дональда Трампа. По его словам, Трамп на него не давил. А расследования в пользу Трампа Зеленский просто не мог инициировать, так как инициировать какие-либо расследования, в рамках действующей Конституции, у него нет полномочий.

Позже Зеленский заявил,  что Украина и США могут создать совместный следственный комитет, чтобы расследовать возможное давление на него со стороны президента США во время июльского разговора.

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