Сын Байдена дерзко ответил Трампу на обвинения в коррупции

Джозеф Байден и его сын Хантер / Reuters

Хантер Байден, сын Джозефа Байдена, бывшего вице-президента США, заявил о том, что обвинения его в коррупции, неоднократно звучавшие со стороны президента США Дональда Трампа, просто смешны.

Соответствующее сообщение опубликовал портал АВС News. Байден-младший отметил, что его отец ни в коей мере не причастен к правонарушениям в Украине и Китае и категорически отрицал его виновность в совершении любых правонарушений.

"Я дал повод продажным людям действовать не по закону, причиняя вред моему отцу и не учел того, какие последствия повлечет за собой его политическая карьера. Может, я и совершил ошибку, но точно не исходя из нарушения этических норм", - заявил он.

Напомним, ранее Юрий Луценко рассказал о том, как в бытность генпрокурором Украины имел беседу с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани по делу Байдена. Позднее СМИ сообщали о том, что посла США в Украине Мари Йованович отозвали из-за отказа "рыть" компромат на Байдена.