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Украинский скандал в США: палата представителей объявила импичмент Трампу

19 декабря 2019, 06:58

Теперь – дело за Сенатом, который проведет судебное разбирательство и решит, нужно ли устранить Трампа с должности.

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото Reuters

Дональд Трамп стал третьим президентом в истории США, которому Палата представителей Конгресса объявила импичмент. В среду, 18 декабря были проголосованы обе статьи обвинения Трампа. 

Статью обвинений о злоупотреблении властью поддержали 230 конгрессменов, против выступили  197. Вторую статью по поводу препятствования работе Конгресса также поддержало большинство конгрессменов - 229 при необходимых 216. Против высказались 198, передает CNN.

Теперь – дело за Сенатом, который проведет судебное разбирательство и решит, нужно ли устранить Трампа с должности. К слову, большинство сенаторов – республиканцы, поэтому они могут не поддержать голосование за отставку своего представителя с поста президента.

В Белом доме гневно отреагировали на решение палаты представителей Конгресса. Там назвали голосование "позорным эпизодом в истории нации" и "мошенничеством" и утверждают, что демократы не представили ни одного доказательства вины Трампа. В заявлении пресс-секретаря Белого дома говорится о том, что президент уверен, что "Сенат восстановит должный порядок, справедливость и судопроизводство, которые были проигнорированы в ходе процедур в Палате представителей".

В свою очередь, сам глава Белого дома назвал голосование в Палате представителей Конгресса за его импичмент "политическим самоубийством Демократический партии". Об этом он заявил своим сторонникам в штате Мичиган. 

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Напомним, на днях адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани обнародовал часть материалов, которые ему удалось раздобыть в Украине, Венгрии и Австрии для фильма в поддержку своего шефа. 

"Трамп ничего плохого не сделал", - отметил он. 

Как сообщал Главред, Дональда Трампа демократы обвиняют в злоупотреблении служебным положением, когда тот задержал военную помощь Украине  и предлагал Киеву начать расследование против его политического конкурента Джо Байдена. 

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