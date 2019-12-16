Дважды травили: Джулиани сделал сенсационное заявление об экс-генпрокуроре Украины

Рудольф Джулиани обнародовал часть материалов, который "нарыл" во время визита в Украину/ Reuters

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани обнародовал часть материалов, которые ему удалось раздобыть в Украине, Венгрии и Австрии для фильма в поддержку своего шефа.

"Будапешт, Киев, Вена. За сотни часов и месяцев расследования я собрал свидетелей и документы, которые раскрывают правду об этом импичменте и, в частности, показывают, что Трамп ничего плохого не сделал", - написал Джулиани в Twitter.

Друг президента США утверждает, что демократы инициировали процедуру импичмента Трампа якобы для сокрытия коррупции экс-вице-президента Джозефа Байдена. При этом, по его словам, коррупция в 2016 году была настолько масштабной, что Трамп "должен был просить об американо-украинском расследовании".

"Вымогательство, взяточничество и отмывание денег выходят за пределы дела Байдена. А еще - заговор Национального комитета Демократической партии с Украиной с целью уничтожить кандидата Трампа", - заявил Джулиани.

Также адвокат Трампа озвучил сенсационную информацию о том, что бывшего генпрокурора Виктора Шокина, на отставке которого настаивал Байден, якобы дважды травили и чуть не убили. Джулиани связывает покушение на Шокина с тем, что с экс-генпрокурор якобы пытался расследовать "коррупцию Байдена". "Медицинские записи Шокина показывают, что он был отравлен, дважды доведен до смерти, но выздоровел. Если это станет известно в Украине, то полетит много голов", - отметил адвокат.

Кроме того, Джулиани использовал в фильме в защиту Трампа интервью с экс-генпрокурором Юрием Луценко.

"Свидетель Юрий Луценко, преемник Шокина предоставил записи, подтверждающие, что посол Йованович по крайней мере дважды давала ложные показания", - заявил он.

Джулиани утверждает, что документы свидетельствуют о том, что бывший посол США в Украине Мари Йованович "отказывала в выдаче виз свидетелям, которые могли доказать коррупцию Байдена и демократов". Документы якобы "четко подтверждают отмывание денег компанией Burisma и Байденом".

Напомним, 16 декабря глава судебного комитета Сената США и союзник американского лидера Дональда Трампа, республиканец Линдси Грэм громогласно заявил, что сделает все возможное, чтобы оперативно поставить точку в процессе импичмента Дональда Трампа.

8 декабря члены Демократической партии Соединенных Штатов из юридического комитета Палаты представителей Конгресса опубликовали доклад, в котором указаны конституционные основания для импичмента президента Дональда Трампа.

3 декабря демократы в Конгрессе США обвинили Дональда Трампа в подталкивании Украины к вмешательству в президентские выборы США в 2020 году.