Джулиани рассказал о том, что "нарыл" во время визита в Украину

Рудольф Джулиани / Reuters

Адвокат президента США Рудольф Джулиани рассказал о результатах своей недавней поездки в Украину.

Он подчеркнул, что во время визита в Украину ему удалось раздобыть много полезной информации, о чем он успел рассказал Дональду Трампу.

Джулиани отметил, что Трамп позвонил ему, как только его самолет приземлился в Нью-Йорке.

"Что удалось добыть?" - спросил президент США. "Больше, чем вы можете представить", - цитирует Джулиани The Wall Street Journal.

Он добавил, что работает над отчетом для Трампа, который хочет вместить в 20-страничный документ и подчеркнул, что его усилия были "оправданными, чтобы защитить Трампа".

Джулиани также поведал о том, что работает над документальным сериалом, который готовит к показу телеканал One America News. В сериале будет показано расследование против семьи Байденов и газовой компании Burisma, а также о вмешательстве в выборы со стороны Украины.

Напомним, ранее Трамп заинтриговал "хорошей информацией" после визита Джулиани в Украину.