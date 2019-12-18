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Названа дата голосования за импичмент Трампа

18 декабря 2019, 07:04

Дональд Трамп стал третим президентом за всю историю США, которому грозит импичмент.

Трамп
Дональд Трамп / УНИАН

В среду, 18 декабря, в Палате представителей США состоится голосование в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

В частности, должны быть проголосованы две статьи импичмента, по которым обвиняют Трампа.

"Завтра (18 декабря, - Главред) палата представителей осуществит одно из самых весомых своих полномочий, которое она имеет в соответствии с конституцией США, и проголосует за принятие двух статей относительно импичмента президента США", - отметила Пелоси, передает dpa.

Если палата представителей США утвердит обвинительное заключение против Трампа, то вопрос будет рассматриваться в Сенате. При этом большинство сенаторов – республиканцы, и могут не поддержать голосование за отставку своего представителя с поста президента.

К слову, Дональд Трамп стал третим президентом за 250-летнюю историю существования США, которому грозит импичмент. За все это время ни один президент не был отстранен от должности.

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Напомним, на днях адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани обнародовал часть материалов, которые ему удалось раздобыть в Украине, Венгрии и Австрии для фильма в поддержку своего шефа. 

"Трамп ничего плохого не сделал", - отметил он. 

Как известно, Дональда Трампа демократы обвиняют в злоупотреблении служебным положением, когда тот задержал военную помощь Украине  и предлагал Киеву начать расследование против его политического конкурента Джо Байдена. 

Как сообщал Главред, 16 декабря глава судебного комитета Сената США и союзник американского лидера Дональда Трампа, республиканец Линдси Грэм громогласно заявил, что сделает все возможное, чтобы оперативно поставить точку в процессе импичмента Дональда Трампа.

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