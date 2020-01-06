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Импичмент Трампа: в Сенате США предложили ускорить рассмотрение дела

6 января 2020, 07:59

В декабре Палата представителей Конгресса объявила импичмент Дональду Трампу.

Трамп
Дональд Трамп / УНИАН

В Сенате США хотят форсировать события в деле об импичменте действующему главе Белого дома Дональду Трампу.  В частности, глава юридического комитета Сената Линдси Грэм не исключает, что для этого даже могут внести изменения в регламент. 

Сенат может начать разбирательство  только после получения статей импичмента от Палаты представителей. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пока что не направила их в Сенат.

"Моя цель - начать разбирательство в ближайшие дни. Если мы не получим статьи (импичмента, - Главред) на этой неделе, нам нужно взять дело в свои руки и изменить регламент, чтобы мы могли начать разбирательство", - цитирует Грэма Голос Америки.

Сенатор также отметил, что любая задержка с разбирательством лишает Трампа возможности возразить на выдвинутые обвинения и мешает Конгрессу заниматься другими делами.

Напомним, 18 декабря Палата представителей Конгресса объявила импичмент Дональду Трампу.  Были проголосованы обе статьи обвинения президента США. Статью обвинений о злоупотреблении властью поддержали 230 конгрессменов, против выступили  197. Вторую статью по поводу препятствования работе Конгресса также поддержало большинство конгрессменов - 229 при необходимых 216. Против высказались 198. Теперь – дело за Сенатом, который проведет судебное разбирательство и решит, нужно ли устранить Трампа с должности.

Как сообщал Главред, 29 декабря бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что согласится давать показания в Сенате в деле об импичменте нынешнего главы Белого дома Донлаьда Трампа. 

Позже в США "засветили" документы по задержке военной помощи Украине. Руководитель меньшинства Демократической партии в Сенате (верхней палате парламента) США Чак Шумер заявил, что обнародованные на сайте Just Security документы в полной мере дают право требовать запуск полноценного суда по импичменту президента Дональда Трампа.

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