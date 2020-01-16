Трамп угрожал заморозить всю помощь Украине

Дональд Трамп / УНИАН

Украинский скандал в США обрастает все новыми подробностями. В частности, вскрылись обстоятельства, которые подрывают ключевой аргумент защиты главы Белого дома Дональда Трампа о том, что не было никакой заморозки военной помощи для Украины.

Близкий соратник адвоката президента США Лев Парнас признался, что в мае 2019 года президенту Украины Владимиру Зеленскому все же поставили ультиматум о том, что американская помощь будет прекращена, если не будет расследования против сына экс-виц-президента Джо Байдена. Причем речь шла не только о военной помощи, но и вообще о любой помощи Киеву.

По словам Парнаса, после этого послания Зеленскому в Госдепе США заявили, что вице-президент Майк Пенс не будет присутствовать на инаугурации новоизбранного украинского лидера. Причем инициатива исходила именно от Трампа.

Парнас добавил, что все его контакты с командой Зеленского велись по указанию адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, который рассказывал президенту США детально об этих разговорах.

"Президент Трамп точно знал, что происходит. Он знал все мои передвижения. Я бы ничего не сделал без согласия Руди Джулиани или президента", - сказал Парнас в интервью MSNBC.

"Смысл был таков: это (заморозка, - Главред) касалось не только военной помощи. Это касалось любой помощи", - добавил он.

Напомним, рассмотрение дела об импичменте президента США Дональда Трампа по сути начнется во вторник, 21 января.

Ранее, 18 декабря 2019 года, Палата представителей Конгресса объявила импичмент Дональду Трампу. Были проголосованы обе статьи обвинения президента США. Статью обвинений о злоупотреблении властью поддержали 230 конгрессменов, против выступили 197. Вторую статью по поводу препятствования работе Конгресса также поддержало большинство конгрессменов - 229 при необходимых 216. Против высказались 198.

Как сообщал Главред, 29 декабря бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что согласится давать показания в Сенате в деле об импичменте нынешнего главы Белого дома Донлаьда Трампа.