Опасная атака: в деле об импичменте Трампа наметился неожиданный поворот

Защитники президента США считают, что процесс импичмента Трампа нарушает конституцию Соединенных Штатов.
Президент США Дональд Трамп, который ранее угрожал заморозить всю помощь Украине, категорически отверг все обвинения по импичменту, которые ему предъявили демократы, и вымогает полного оправдания.
Добавим, что в семистраничном документе, который направили в Сенат юристы Трампа, идет речь о том, что те обвинения, которые приняла во внимание палата представителей, даже формально не обвиняют главу Белого дома в нарушении хоть какого-то закона, а все его действия были конституционными и "предпринимались для продвижения наших национальных интересов".
В то же время Трамп заявил, что обвинения в препятствовании конгрессу абсурдны.
Также защитники президента США считают, что процесс импичмента Трампа нарушает конституцию Соединенных Штатов, ведь таким образом демократы вмешиваются в президентские выборы
"Статьи импичмента, переданные демократами палаты представителей, являются опасной атакой на право американцев свободно выбирать своего президента. Это... попытка отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года",— пишут СМИ со ссылкой источник, близкий к команде юристов Трампа.
Отметим, что слушания делу об импичменте Трампа начнутся в сенате конгресса США на грядущей неделе – 21 января.
Напомним, ранее в США обнародовали новые доказательства по делу об импичменте американского лидера Дональда Трампа. Отмечается, что судебный комитет Палаты представителей США передадут опубликованные данные на рассмотрение в Сенат вместе со статьями об импичменте.
По мнению американских политиков, новые доказательства подтверждают тот факт, что украинских политиков заставляли инициировать расследования, выгодные Трампу.
"В Сенате не может быть полного и справедливого судебного разбирательства без документов, которые президент Трамп отказывается предоставить Конгрессу", - говорится в сообщении на сайте Комитета Палаты представителей США по разведке.