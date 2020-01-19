Опасная атака: в деле об импичменте Трампа наметился неожиданный поворот

Трамп назвал абсурдными обвинения в свой адрес / УНИАН

Президент США Дональд Трамп, который ранее угрожал заморозить всю помощь Украине, категорически отверг все обвинения по импичменту, которые ему предъявили демократы, и вымогает полного оправдания.

Добавим, что в семистраничном документе, который направили в Сенат юристы Трампа, идет речь о том, что те обвинения, которые приняла во внимание палата представителей, даже формально не обвиняют главу Белого дома в нарушении хоть какого-то закона, а все его действия были конституционными и "предпринимались для продвижения наших национальных интересов".

В то же время Трамп заявил, что обвинения в препятствовании конгрессу абсурдны.

Также защитники президента США считают, что процесс импичмента Трампа нарушает конституцию Соединенных Штатов, ведь таким образом демократы вмешиваются в президентские выборы

"Статьи импичмента, переданные демократами палаты представителей, являются опасной атакой на право американцев свободно выбирать своего президента. Это... попытка отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года",— пишут СМИ со ссылкой источник, близкий к команде юристов Трампа.

Отметим, что слушания делу об импичменте Трампа начнутся в сенате конгресса США на грядущей неделе – 21 января.

Напомним, ранее в США обнародовали новые доказательства по делу об импичменте американского лидера Дональда Трампа. Отмечается, что судебный комитет Палаты представителей США передадут опубликованные данные на рассмотрение в Сенат вместе со статьями об импичменте.

По мнению американских политиков, новые доказательства подтверждают тот факт, что украинских политиков заставляли инициировать расследования, выгодные Трампу.

"В Сенате не может быть полного и справедливого судебного разбирательства без документов, которые президент Трамп отказывается предоставить Конгрессу", - говорится в сообщении на сайте Комитета Палаты представителей США по разведке.