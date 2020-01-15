"Снимите дуру наконец": в США показали "работу" Луценко на Джулиани

Дональд Трамп / УНИАН

В США обнародовали новые доказательства по делу об импичменте американского лидера Дональда Трампа. Отмечается, что судебный комитет Палаты представителей США передадут опубликованные данные на рассмотрение в Сенат вместе со статьями об импичменте.

По мнению американских политиков, новые доказательства подтверждают тот факт, что украинских политиков заставляли инициировать расследования, выгодные Трампу.

"В Сенате не может быть полного и справедливого судебного разбирательства без документов, которые президент Трамп отказывается предоставить Конгрессу", - говорится в сообщении на сайте Комитета Палаты представителей США по разведке.

Согласно обнародованной переписке, бывший глава ГПУ Юрий Луценко во время общения с конгрессменом Левом Парнасом жаловался на посла США в Украине Мари Йованович.

"Посол открыто призвала уволить главу САП. Теперь посол указала на плохой подбор судей Верховного суда", - говорится в сообщении экс-главы ГПУ.

"Юрий, пришли, пожалуйста, имена людей, которые она сказала", - ответил Парнас.

В списке оказались фамилии Лещенко, Найема и Шабунина.

При этом генпрокурор называл Йованович дурой, а Парнас заверил Луценко, что США полностью его поддерживают и "не дадут в обиду".

"У меня успешно движется дело по Злочевскому. Есть показания о перечислении Б. И только вы не можете снять одну дуру", - похвастался Луценко.

"Она не простая дура, поверь мне. Ну никуда она не денется. Юра, меня попросили лично тебе передать, что Америка тебя поддерживает и в обиду не даст как бы не выглядело сейчас. Это скоро все изменится и будет в правильном русле. Чтоб ты знал, тебя здесь считают настоящим героем Украины", - заверил Парнас.

Также Луценко отчитался о достигнутой договоренности по уголовным делам между Андреем Богданом, Сергеем Лещенко и Виталием Шабуниным.

Как ранее сообщал Главред, в Сенате США хотят форсировать события в деле об импичменте действующему главе Белого дома Дональду Трампу.