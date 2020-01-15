  1. Главная
  3. Мир

"Снимите дуру наконец": в США показали "работу" Луценко на Джулиани

15 января 2020, 11:57

В деле об импичменте президента США Дональда Трампа появились новые доказательства.

Дональд Трамп
Дональд Трамп / УНИАН

В США обнародовали новые доказательства по делу об импичменте американского лидера Дональда Трампа. Отмечается, что судебный комитет Палаты представителей США передадут опубликованные данные на рассмотрение в Сенат вместе со статьями об импичменте.

По мнению американских политиков, новые доказательства подтверждают тот факт, что украинских политиков заставляли инициировать расследования, выгодные Трампу.

"В Сенате не может быть полного и справедливого судебного разбирательства без документов, которые президент Трамп отказывается предоставить Конгрессу", - говорится в сообщении на сайте Комитета Палаты представителей США по разведке.

Согласно обнародованной переписке, бывший глава ГПУ Юрий Луценко во время общения с конгрессменом Левом Парнасом жаловался на посла США в Украине Мари Йованович.

"Посол открыто призвала уволить главу САП. Теперь посол указала на плохой подбор судей Верховного суда", - говорится в сообщении экс-главы ГПУ.

"Юрий, пришли, пожалуйста, имена людей, которые она сказала", - ответил Парнас.

В списке оказались фамилии Лещенко, Найема и Шабунина.

При этом генпрокурор называл Йованович дурой, а Парнас заверил Луценко, что США полностью его поддерживают и "не дадут в обиду".

"У меня успешно движется дело по Злочевскому. Есть показания о перечислении Б. И только вы не можете снять одну дуру", - похвастался Луценко.

"Она не простая дура, поверь мне. Ну никуда она не денется. Юра, меня попросили лично тебе передать, что Америка тебя поддерживает и в обиду не даст как бы не выглядело сейчас. Это скоро все изменится и будет в правильном русле. Чтоб ты знал, тебя здесь считают настоящим героем Украины", - заверил Парнас.

Также Луценко отчитался о достигнутой договоренности по уголовным делам между Андреем Богданом, Сергеем Лещенко и Виталием Шабуниным.

  • Переписка Юрия Луценко и Льва Парнаса
  • Переписка Юрия Луценко и Льва Парнаса
  • Переписка Юрия Луценко и Льва Парнаса
  • Переписка Юрия Луценко и Льва Парнаса
  • Переписка Юрия Луценко и Льва Парнаса
  • Переписка Юрия Луценко и Льва Парнаса
  • Переписка Юрия Луценко и Льва Парнаса
  • Переписка Юрия Луценко и Льва Парнаса
  • Переписка Юрия Луценко и Льва Парнаса
  • Переписка Юрия Луценко и Льва Парнаса

Как ранее сообщал Главред, в Сенате США хотят форсировать события в деле об импичменте действующему главе Белого дома Дональду Трампу. 

США ГПУ импичмент Дональд Трамп Юрий Луценко
Сейчас вы просматриваете новость «"Снимите дуру наконец": в США показали "работу" Луценко на Джулиани». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:23
"Не возьмут на работу": Малюська рассказал, зачему ему гигантские зарплаты и пенсии
13:19
Замысел Путина провалился, он срочно перешел к плану Б мнение
13:17
"Наш долг": Путин призвал бороться с "наглым враньем" Запада
13:14
"Танец зудящего клитора, трудовые мозоли": Волочкова взбудоражила провокационным фото
13:10
Когда сырники становятся опасными и с чем их есть нельзя
13:08
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: сексуальный огонь и козни противников
13:00
Путин решил "перекроить" Конституцию России: что хотят изменить
12:53
Семейные ценности: женщина с голым задом выкинула ребенка в туалет поезда - видео Видео
12:43
Потоп возле Ocean Plaza в Киеве: масштабную аварию ликвидировали Фото Видео
12:26
Родные братья из Украины насмерть разбились в ДТП в Польше
12:10
"Пол-пирожка на улице": Развратница-Кардашьян публично засветила интимную зону Фото
12:05
"Президент Зеленский застрял в стене": в Беларуси женщина повеселила спасателей Видео
12:03
Гончарук анонсировал масштабные чистки в налоговой
11:57
"Снимите дуру наконец": в США показали "работу" Луценко на Джулиани Фото
11:50
Киев плевал на минские соглашения: в МИД России повесили всех собак на Украину Видео
11:37
"Сладкая конфетка": Каменских свела с ума откровенным нарядом
11:30
Маникюр 2020 на День святого Валентина: маникюр с сердечками и губами фото Фото
11:26
Снял на видео, как ракета сбила боинг МАУ: в Иране арестовали очевидца авиакрушения
11:19
Новое ЧП с самолетом: лайнер сбросил топливо прямо на школьный квартал Видео
11:08
Помощь, премии, надбавки: министр соцполитики получила шокирующую сумму зарплаты
11:06
Американский офицер оценил, справится ли Киев с Донбассом после деоккупации
10:49
Авиакатастрофа в Иране: стало известно, когда начнется расшифровка черных ящиков Видео
10:39
Умер Стэн Кирш: причины смерти, фильмография, личная жизнь Видео
10:28
В Одессе не смог приземлиться Боинг 737: подробности инцидента
10:13
Украина экстренно обратилась к Ирану из-за крушения Боинга: что случилось
10:11
Посол Украины США пролил свет на ситуацию с закупкой Javelin
10:04
Заворотнюк перевели в другую больницу и лечат паралич: новые подробности
09:56
"Всемирный потоп": в Сети негодуют из-за нового прорыва труб в Киеве Видео
09:50
Украинский лох полюбил новых "реформаторов" мнение
09:35
"Нужно было устранить много лет назад": Трамп проехался по убитому Сулеймани
09:10
Еще с пуповиной: в Киеве мужчина нашел труп младенца в мусорном баке
08:49
Как сохранить хорошие отношения: Комаровский раскрыл секрет
08:44
Возможные атаки российских хакеров на Burisma: за дело взялась разведка США
08:35
Почему Коболев и Витренко не стыдятся получать гигантские премии мнение
08:29
Гороскоп на 15 января всех знаков Зодиака: ценная потеря и развал отношений
08:14
Крушение Боинга в Иране: посол посоветовал поискать российский след
07:40
"Без силикона": Анна Ризатдинова показала сочную грудь
07:36
У Трампа могут существенно урезать военную помощь Ираку
07:17
Большие зарплаты чиновников - далеко не главная проблема Украины мнение
07:13
Крещение 2020 – какого числа и когда купаться в иордане Видео
06:56
Зеленский открыл клинику Феофания для простых украинцев: подписан указ
06:53
Негодяи в Нафтогазе, или Зачем Кабмину бесполезная кормушка мнение
06:32
Рапсодия - модная стрижка 2020 на длинные волосы, которая молодит фото Фото
06:06
"Московские нарративы": эксперт объяснил цели патриарха Филарета
05:39
"Испытывают оружие": депутат Госдумы РФ обвинил США в теплой зиме
05:15
Черный маникюр 2020: роса на ногтях, черный френч и маникюр в горошек фото Фото
05:02
"Защита от рака и инсульта": врач раскрыла пользу чеснока
04:47
"Только начало": эксперт рассказал, когда ждать новых коммунальных аварий
04:28
"Надорвать шоколадную скважину": эксперты рассказали, как управлять анальным сексом
03:52
В Киеве в ванне погиб маленький мальчик - СМИ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять