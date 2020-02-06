Game over: Сенат США принял решение по обеим статьям импичмента Трампа

Трампа оправдали по обеим статьям импичмента / Reuters

Сенат США принял судьбоносное решение и оправдал президента Дональда Трампа по обеим статьям импичмента:

по первой статье импичмента - за то, что Трамп виновен было отдано 48 голосов (все демократы + 1 республиканец), а невиновен - 52 голоса;

по второй статье импичмента "Воспрепятствование работе Конгресса" - за то, что Дональд Трамп виновен нашлось 47 голосов (все демократы), а невиновен: 53 голоса (все республиканцы).

Таким образом Сенат США оправдал Трампа по обеим статьям импичмента, пишет Голос Америки.

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Ранее сенатор Республиканской партии от штата Юта Мит Ромни заявил, что проголосует за одну из статей импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Речь идет о статье о злоупотреблении властью. В то же время Ромни заявил, что не поддержит вторую статью импичмента Дональда Трампа - препятствование работе Конгресса США.

Напомним, 21 января в Сенате США стартовали слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Ему были предъявлены две статьи обвинений:

Трампа обвиняли в том, что он обратился за помощью к правительству Украины, чтобы переизбраться на пост в ноябре 2020 года. Предполагается, что он "заморозил" миллионы долларов военной помощи Украине.

По словам свидетелей, Трамп хотел, чтобы Украина публично объявила о расследовании по Джо Байдена, чтобы убрать своего конкурента на выборах.

Также Главред писал, что известный политический аналитик Тарас Чорновил заявил о том, что стоит оценивать угрозу импичмента ДональдуТрампу вполне однозначно.

Отметим, согласно с соцопросом, лишь 9% американцев позитивно оценивают все, что сделал Дональд Трамп на посту президента США с момента инаугурации. В то же время, 50% американцев не одобряют работу Трампа-президента, а 1% - воздержались от высказывания мнения. Как объясняют в компании Gullup, рейтинг Трампа увеличился благодаря поддержке Республиканской партии и независимых избирателей. Его рейтинг одобрения в начале февраля среди республиканцев - 94% (плюс шесть процентов больше, чем месяц назад).