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Импичмент Трампа: почему проиграла Украина, а победил... Дональд Трамп

Тарас Чорновіл

Політичний аналітик, експерт із питань міжнародної політики, колишній народний депутат України

21 января 2020, 08:44

Благодаря истории с импичментом Дональд Трамп стал безальтернативным кандидатом от республиканцев.

Дональд Трамп
Чорновил объяснил, чем история с импичментом выгодна Трампу / Фото Reuters

Слушания по импичменту президента США Дональда Трампа в верхней палате Конгресса должны начаться 21 января. Однако вероятность того, что Трамп покинет свой пост в результате этой процедуры, крайне мала.

Прежде всего, это объясняется тем, что нет четких оснований для объявления импичмента Трампу – взяты лишь опосредованные факты.

Процедуру импичмента можно было бы довести до конца (до отстранения Трампа от должности), если бы отталкивались от его связей с Россией и попыток подыгрывать Путину. Ведь, по сути, президенту бы предъявили обвинения в государственной измене – подыгрывании стратегическому противнику.  

Однако из-за унизительного для Украины телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, который состоялся летом прошлого года, появились факты, позволившие поднять тему "украинского следа" и забыть о России.

Для Украины это очень болезненно, так как она стала основанием для начала процедуры импичмента американского президента. Для нас это позор: в Штатах мы засветились в крайне нелицеприятном виде. Проявилась и наша подчиненная роль. В итоге, Украина стала выглядеть токсичной страной, что зафиксировалось в сознании многих элитарных групп США и Европы. Это – очевидный "минус" для нас.

А вот для Дональда Трампа – сплошной "плюс".

Читайте такжеТрамп лишает Украину поддержки СШАВо-первых, Трамп соскочил с болезненной для него темы связей с Россией. Как известно, поднимался вопрос о возможных агентурных связях Трампа с Россией и его возможной вербовке российскими спецслужбами.

Если бы развивалась эта тема, тогда бы и вероятность импичмента Трампа была бы велика, и для республиканцев это стало бы весьма болезненным, так как они в большей мере, нежели демократы, видят в России стратегического врага. "Рейгановское" крыло Республиканской партии не могло бы выступить в поддержку даже своего президента, республиканца, в случае, если бы рассматривалось такое предательство.

Появление Украины для Трампа стало спасением. Наша страна не является стратегическим участником мировой политики и рассматривается как маргинальный фактор. Для американских избирателей все, касающееся Украины – это маргинальный вопрос, потому на "украинском материале" завершить процедуру импичмента Трампа будет невозможно. Ведь если игра касается "страны третьего сорта", а не ключевого государства – снимается острота причины.

Во-вторых, в сложившейся ситуации республиканцы, среди которых далеко не все являются симпатиками Трампа, мобилизовались и сплотились вокруг него – теперь они воспринимают процедуру импичмента, как атаку демократов не персонально на Трампа, а на Республиканскую партию в целом. В итоге, республиканцы уже четко заявили, что не дадут ни единого голоса за импичмент в верхней палате.

В-третьих, у демократов попросту не хватит голосов за то, чтобы объявить импичмент Трампу. Даже если бы в верхней палате соотношение республиканцев и демократов было один к одному, либо если бы было минимальное преимущество демократов, процедура импичмента была бы провалена. А данном случае, когда большинство у республиканцев, она будет провалена наверняка.

Читайте такжеПутин спасет Трампа от импичмента, а потом наступит адТак что процедура импичмента Трампа ничем не закончится. Более того, он извлечет из этой истории выгоды для себя. Уже сейчас он всячески акцентирует внимание на том, что история с импичментом – это ни что иное, как противостояние демократов и республиканцев, попытка демократов взять реванш и изменить основные принципы политики Трампа, которая, в частности, направлена на сокращение количества нелегальных мигрантов на территории США. Это будет представлено как, например, попытка демократов пересмотреть экономические принципы, направленные, в частности, на непризнание Климатической конвенции – в Америке к ней относятся очень скептически даже демократы, т.к. она воспринимается как попытка ограничить экономическое развитие Штатов. Трамп будет апеллировать именно к таким вещам. Очевидно, что в таких условиях избиратели будут ориентироваться на Трампа, который даже ценой своего реноме и рейтингов готов защищать своего избирателя и его интересы.

Таким образом, процедура импичмента заходит в тупик.

И, если в итоге эпопеи с импичментом для Трампа вырисовывается выгодная ситуация, то для демократов – наоборот. В рядах демократов начинается разброд, связанный с тем, что многие члены этой партии были против запуска процедуры импичмента из-за политики Трампа в отношении Украины, а не в отношении России. Часть демократов хорошо просчитала последствия ошибочного курса, трезво оценивая состав верхней палаты и понимая, что все в конечном итоге сыграет на руку Трампу. Потому, затеяв историю с импичментом, демократы, скорее, проиграли.

Читайте такжеОказалось, что Трамп "срать хотел" на УкраинуТрамп, сконцентрировав вокруг себя всех республиканцев, открывает для себя хорошие перспективы на грядущих президентских выборах. Благодаря истории с импичментом он стал безальтернативным кандидатом от Республиканской партии. Тогда как демократы пока что разрываются, не зная, на кого делать ставку – на Байдена или на кого-то другого. Члены Демократической партии еще повоюют между собой, пока не состоятся праймериз. В итоге, демократы выйдут на президентские выборы намного менее подготовленными и в менее выгодных для себя условиях.

Краткий вывод из этой истории таков: из-за эпопеи с попыткой объявить импичмент Трампу проиграла Украина и группа Байдена, сделавшая ставку на украинский, а не российский след, а серьезно выиграл один человек – Дональд Трамп.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда

Конгресс США Тарас Чорновил Америка Дональд Трамп Джо Байден президентские выборы в США
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