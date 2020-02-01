Названа дата голосования в Сенате США по импичменту Трампа

Дональд Трамп / Reuters

Скандал с импичментом президента США Дональда Трампа подходит к концу. Так, 5 февраля пройдет финальное голосование в Сенате США по данному вопросу.

По данным издания Голос Америки, 3 февраля между участниками слушаний об импичменте состоится финальный обмен аргументами. Для признания вины Трампа и отрешения его от должности необходимо не менее 62 голосов, поэтому предполагается, что американского лидера оправдают.

В то же время, Сенат принял решение не вызывать свидетелей на процесс по импичменту президента Трампа и не требовать у Белого дома предоставления дополнительных документов, на чем настаивали демократы.

Как ранее сообщал Главред, бывший спецпредставитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что Украина стала жертвой импичмента президента США Дональда Трампа.