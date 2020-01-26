  1. Главная
  3. Мир

"Они играли им, как ребенком": в Сеть слили новый компромат на Трампа - видео

26 января 2020, 07:42

Парнас и Фурман сказали Трампу, что Йованович о нем говорит нелицеприятные вещи.

Трамп
В США обнародовали очередной компромат на Трампа / УНИАН

Американский телеканал ABC обнародовал запись, на которой якобы президент США Дональд Трамп, который ранее "сцепился" с Гретой Тунберг в Давосе из-за климата, говорит, что хочет, чтобы тогдашний посол Штатов в Украине Мари Йованович была уволена.

По информации, участниками разговора были Лев Парнас и Игорь Фруман, бывшие партнеры личного адвоката Трампа Руди Джулиани.

Так вот, как сообщает ABC, разговор состоялся весной 2018 года. Парнас и Фурман сказали Трампу, что Йованович о нем говорит нелицеприятные вещи.

"Избавьтесь от ее. Уберите ее завтра. Мне безразлично. Уберите. Ок? Сделайте это", - якобы так ответил им Трамп.

Примечательно, что в администрации Трампа информацию телеканала не стали опровергать, а наоборот, уточнили, что  президент имеет право увольнять членов его администрации, которые не поддерживают повестку дня, передает Голос Америки.

Отметим, в комментариях под видео кто-то обратил внимание, что "они играли Трампом, как ребенком".

"…возникает вопрос, почему Трамп не просто уволил ее? почему он позволил ей пройти через эту клеветническую кампанию, он даже не сказал ей, почему ее вспоминают, если у него была причина, по которой он должен был сказать ей, почему, но он почти не думал, что планирует что-то еще", -задается вопросами другой пользователь Сети.

Отметим, в то же время юристы Трампа обнародовали аргументы в защиту президента в рамках процедуры рассмотрения импичмента в Сенате США.

Так, в своем выступлении в субботу заместитель команды адвокатов Майк Пурпура озвучил шесть аргументов в пользу невиновности Трампа.

  1. Трамп предоставил больше помощи Украине, чем администрация Обамы, в частности предоставив Украине Джавелины. Также администрация Трампа значительно усилила санкции против России.
  2. Изложение телефонного разговора между Трампом и президентом Владимиром Зеленским от 25 июля прошлого года, не свидетельствует о том, что военную помощь США использовали как средство давления на Украину.
  3. Украинцы неоднократно говорили об отсутствии на них давления.
  4. На время разговора с президентом США, украинская сторона не знала о задержке помощи.
  5. Не было открыто расследований против политического оппонента Трампа - Джо Байдена, открытие которого, согласно обвинений, Трамп требовал от Украины.
  6. Украина получила военную помощь.

Читайте также"Он хороший парень": Трамп захотел встретиться с Зеленским в ДавосеНапомним, ранее сообщалось, в Вашингтоне (округ Колумбия) в здании Сената США на Капитолийском холме стартовали и продлились около дюжины часов слушания дела об импичменте президента Дональда Трампа.

Однако, даже настолько длительное заседание не дало сенаторам возможности достичь консенсуса по поводу импичмента.

В конечном итоге, они проголосовали лишь за более гуманные условия для голосования. Планируется, что обе стороны будут иметь в своем распоряжении ровно сутки, которые они смогут использовать не на протяжении двух дней (как планировалось ранее, а трех).

новости США импичмент Дональд Трамп военная помощь Джавелины Мари Йованович Лев Парнас
Сейчас вы просматриваете новость «"Они играли им, как ребенком": в Сеть слили новый компромат на Трампа - видео». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:42
Пушилин с любовницей переезжает в Абхазию, его любовник в ах*е - подробности
08:39
Эксперт рассказал, что нужно сделать Украине, чтобы изменить Минские соглашения
08:23
"Думаете, кому-то есть дело до Украины?", или Почему США потеряли к нам интерес мнение
08:09
"Сожрал" 56 человек, 1975 в опасности: "китайский вирус" попал в Канаду и создается вакцина Видео
07:43
Как из Украины сделать конфетку мнение
07:42
"Они играли им, как ребенком": в Сеть слили новый компромат на Трампа - видео
07:19
СМИ узнали детали задержания возможного организатора убийства Гандзюк Видео
06:50
Жребий брошен: астролог рассказала, кому в 2020 году поможет божественное провидение
06:39
"Не буду общаться": Венедиктова посоветовала Порошенко не надоедать ей по телефону
06:30
Белый маникюр 2020 – перламутровые ногти и красивый маникюр минимализм фото Фото
06:17
"Ничего не блокирует": Кулеба объяснил ситуацию с членством Украины в ЕС
05:48
"Его просто нет": политолог рассказал, когда Украина вернет Крым
05:38
Мода 2020: платье поверх брюк – как носить самый жаркий тренд года фото Фото
05:27
"Мутные дела и самоубийства": астролог предупредил о тяжелом периоде
05:05
"Олигофрены и дебилы": Кравчук дал рецепт успеха для Украины
04:32
В Ровенской области 13-летняя девочка забеременела от отчима: жуткие подробности Видео
04:11
Журналист рассказал о "коронавирусе" Донбасса
03:49
"Е*нулись, дебилы, мракобесие": Бородянскому устроили разнос в Сети из-за закона о дезинформации
03:30
"Ключики от новой Украины": Зеленский рассказал о своих амбициях
03:01
Ловкое языкознание: сексолог рассказала, как получить от мужчины хороший куннилингус
02:52
Журналист указал на последствия ухода Суркова для Донбасса
02:24
"Наезд на переходе": на Киевщине "отличились" копы, опубликованы фото
01:59
Крушение Боинга МАУ: Зеленский объяснил, почему не мог сразу заявить, что "нас сбили" Видео
01:35
"Браслет дружбы": в американской школе разгорелся скандал из-за секс-игрушки
01:12
Режиссер раскрыл, какой план в голове Путина
01:01
В Индии появился на свет козленок с человеческим лицом
00:47
"Запрещен ввоз": в Польше разгорелся скандал из-за книг
00:30
В Крыму бьют тревогу из-за изношенности на 80% теплосетей городов
00:19
26 января – какой сегодня праздник: что делать в Ермилов день, приметы Видео
25 января, суббота
23:57
В Москве экстренно госпитализировали из отеля семерых граждан Китая Видео
23:33
Кравчук озвучил способы возвращения Донбасса и Крыма
23:08
В Кабмине создана группа по работе Укрзализныци с немецким Deutsche Bahn
22:41
Обнародованы подробности празднования дня рождения Зеленского Видео
22:13
В Борисполе пассажиров из Китая будут проверять на повышение температуры Видео
21:41
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: любовная находка и "кладезь" проблем Видео
21:35
Удар по вертолету с украинцами в Афганистане: стали известны детали Фото Видео
21:25
В Борисполе пассажиры из ОАЭ забыли чемоданы с сотнями айфонов и наушников
21:01
В СБУ назвали число иностранцев, которых в 2019 году завернули на границе за сепаратизм
20:54
В NASA предупредили о приближении к Земле опасного астероида
20:44
Восточный гороскоп 2020: водоворот страстей, прорыв в работе и разрушения
20:29
В центре Киева националисты снова устроили факельное шествие
20:23
В Харькове суд оправдал обвиняемого в распространении порно доцента
19:57
"Зло и варварство": в Польше потребовали осудить осквернение украинских могил
19:47
Обновленный украинский танк Т-64 показал свои возможности: впечатляющее видео Видео
19:40
Пушилину "сплели лапти": главарь "ДНР" срочно покинул Донецк
19:32
Охранник Кивы угрожал официантке зарезать ножом и получил 2 месяца в СИЗО Видео
19:15
"Антироссийская агония": в РФ огрызнулись Польше из-за попытки "очернить роль СССР"
19:05
В Киеве жителей шокировало необычное сияние в небе
19:04
Чем дольше Зеленский пробудет главой Украины, тем лучше – журналист
19:00
Маникюр 2020 фото – красивый маникюр оранжевый френч и негативное пространство Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять