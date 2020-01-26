"Они играли им, как ребенком": в Сеть слили новый компромат на Трампа - видео

В США обнародовали очередной компромат на Трампа / УНИАН

Американский телеканал ABC обнародовал запись, на которой якобы президент США Дональд Трамп, который ранее "сцепился" с Гретой Тунберг в Давосе из-за климата, говорит, что хочет, чтобы тогдашний посол Штатов в Украине Мари Йованович была уволена.

По информации, участниками разговора были Лев Парнас и Игорь Фруман, бывшие партнеры личного адвоката Трампа Руди Джулиани.

Так вот, как сообщает ABC, разговор состоялся весной 2018 года. Парнас и Фурман сказали Трампу, что Йованович о нем говорит нелицеприятные вещи.

"Избавьтесь от ее. Уберите ее завтра. Мне безразлично. Уберите. Ок? Сделайте это", - якобы так ответил им Трамп.

Примечательно, что в администрации Трампа информацию телеканала не стали опровергать, а наоборот, уточнили, что президент имеет право увольнять членов его администрации, которые не поддерживают повестку дня, передает Голос Америки.

Отметим, в комментариях под видео кто-то обратил внимание, что "они играли Трампом, как ребенком".

"…возникает вопрос, почему Трамп не просто уволил ее? почему он позволил ей пройти через эту клеветническую кампанию, он даже не сказал ей, почему ее вспоминают, если у него была причина, по которой он должен был сказать ей, почему, но он почти не думал, что планирует что-то еще", -задается вопросами другой пользователь Сети.

Отметим, в то же время юристы Трампа обнародовали аргументы в защиту президента в рамках процедуры рассмотрения импичмента в Сенате США.

Так, в своем выступлении в субботу заместитель команды адвокатов Майк Пурпура озвучил шесть аргументов в пользу невиновности Трампа.

Трамп предоставил больше помощи Украине, чем администрация Обамы, в частности предоставив Украине Джавелины. Также администрация Трампа значительно усилила санкции против России. Изложение телефонного разговора между Трампом и президентом Владимиром Зеленским от 25 июля прошлого года, не свидетельствует о том, что военную помощь США использовали как средство давления на Украину. Украинцы неоднократно говорили об отсутствии на них давления. На время разговора с президентом США, украинская сторона не знала о задержке помощи. Не было открыто расследований против политического оппонента Трампа - Джо Байдена, открытие которого, согласно обвинений, Трамп требовал от Украины. Украина получила военную помощь.

Читайте также"Он хороший парень": Трамп захотел встретиться с Зеленским в ДавосеНапомним, ранее сообщалось, в Вашингтоне (округ Колумбия) в здании Сената США на Капитолийском холме стартовали и продлились около дюжины часов слушания дела об импичменте президента Дональда Трампа.

Однако, даже настолько длительное заседание не дало сенаторам возможности достичь консенсуса по поводу импичмента.

В конечном итоге, они проголосовали лишь за более гуманные условия для голосования. Планируется, что обе стороны будут иметь в своем распоряжении ровно сутки, которые они смогут использовать не на протяжении двух дней (как планировалось ранее, а трех).