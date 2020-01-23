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Момент истины: в Сенате США запустили голосование за импичмент Трампа

23 января 2020, 09:37

Эпопея с импичментом для президента США Дональда Трампа вышла на новый уровень развития.

 

Трамп
Донанльд Трамп / УНИАН

В Вашингтоне (округ Колумбия) в здании Сената США на Капитолийском холме стартовали и продлились около дюжины часов слушания дела об импичменте президента Дональда Трампа.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Голос Америки. Однако, даже настолько длительное заседание не дало сенаторам возможности достичь консенсуса по поводу импичмента.

В конечном итоги, они проголосовали лишь за более гуманные условия для голосования. Планируется, что обе стороны будут иметь в своем распоряжении ровно сутки, которые они смогут использовать не на протяжении двух дней (как планировалось ранее, а трех).

Напомним, ранее известный и авторитетный политический аналитик Тарас Чорновил заявил о том, что стоит оценивать угрозу импичмента Дональду Трампу вполне однозначно. До этого стало известно, что юристы президента направили в Сенат семистраничный документ. В нем шла речь о том, что обвинения, принятые во внимание Палатой представителей, даже в формальном порядке ничуть не обвиняют главу Белого дома в нарушении какого-то конкретного законодательства США. 

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