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В США Украину назвали жертвой импичмента Трампа

30 января 2020, 20:51

В Вашингтоне заявили, что нынешний президент США воспользовался незащищенностью Киева.

Курт Волкер
Курт Волкер традиционно заступился за Украину / PBS, кадр из видео

Бывший спецпредставитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер высказал мнение, что Украина стала жертвой импичмента президента США Дональда Трампа.

В колонке для журнала Foreign Policy он подчеркнул, что противостояние между Республиканской и Демократической партиями США заставило американцев забыть о том, как важно украинское государство для американской внешней политики.

К слову статью он озаглавил Как Украина скрылась в Тумане импичмента. В тексте дипломат Украину "колыбелью славянской цивилизации", "бастионом, защищающим от российской агрессии" и "потенциальным экономическим и агрикультурным двигателем". Волкер отметил, что от успеха украинских реформ зависят и перемены в России, поскольку это может в результате превратить РФ в мирную и демократическую страну.

Читайте также"Грязный матершинник" Помпео влип в громкий скандал из-за УкраиныПо словам экс-чиновника, в настоящий момент украино-американские отношения являются незащищенными, "в некотором роде изолированными", как и новый президент Владимир Зеленский, который стремиться к реализации реформ.

Волкер выразил надежду, что визит в Киев госсекретаря США Майка Помпео, назначенный на 30-31 января, станет началом нового витка поддержки Украины со стороны Белого дома, которая в последние месяцы "потеряла фокус и энергию".

Как ранее сообщалось, встреча президента Украины Владимира Зеленского с Майком Помпео - государственным секретарем США, в Киеве состоится в пятницу, 31 января.

Напомним, Помпео в деталях пояснил, почему США оказывают помощь Украине.

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