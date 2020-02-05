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Импичмент Трампа: рейтинг президента США зашкалил

5 февраля 2020, 11:32

Рейтинг президента Дональда Трампа ставит новые рекорды высоты

Трамп
ТВ-выступление Дональда Трампа / УНИАН


49% американцев позитивно оценивают все, что сделал Дональд Трамп на посту президента США с момента инаугурации.

Соответствующая информация содержится в опросе, проведенном компании Gallup, результаты которого были опубликованы накануне.

В то же самое время 50% американцев не одобряют работу Трампа-президента, а 1% - воздержались от высказывания мнения.

Как объясняют в компании Gullup, рейтинг Трампа увеличился благодаря поддержке Республиканской партии и независимых избирателей. Его рейтинг одобрения в начале февраля среди республиканцев - 94% (плюс шесть процентов больше, чем месяц назад).

Напомним, ранее  эксперт по вопросам международной политики Илья Куса рассказал о том, на какое нарушение законов США пошел Трамп ввиду импичмента. Позднее политический аналитик Тарас Чорновил рассказал, стоит ли нынешнему хозяину Белого дома опасаться импичмента.

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