Импичмент Трампа: рейтинг президента США зашкалил

ТВ-выступление Дональда Трампа / УНИАН



49% американцев позитивно оценивают все, что сделал Дональд Трамп на посту президента США с момента инаугурации.

Соответствующая информация содержится в опросе, проведенном компании Gallup, результаты которого были опубликованы накануне.

В то же самое время 50% американцев не одобряют работу Трампа-президента, а 1% - воздержались от высказывания мнения.

Как объясняют в компании Gullup, рейтинг Трампа увеличился благодаря поддержке Республиканской партии и независимых избирателей. Его рейтинг одобрения в начале февраля среди республиканцев - 94% (плюс шесть процентов больше, чем месяц назад).

Напомним, ранее эксперт по вопросам международной политики Илья Куса рассказал о том, на какое нарушение законов США пошел Трамп ввиду импичмента. Позднее политический аналитик Тарас Чорновил рассказал, стоит ли нынешнему хозяину Белого дома опасаться импичмента.