Переизбрание Трампа – приговор Украине

Дональд Трамп имеет все шансы переизбраться на второй срок / Reuters

Украина Трампа вообще не интересует, он не считает ее субъектной. Для Трампа Украина – это мелкий географический факт.

Зато Трамп хорошо понимает, что такое Российская Федерация. Будучи бизнесменом, он получал оттуда достаточные объемы денег и прочих ресурсов, реализовывал с российскими компаниями выгодные проекты. Думаю, он в близких отношениях с Путиным и его командой. Для Трампа понятен Путин и РФ в целом.

А Украина для Дональда Трампа – это пустое место, междометие, даже не предлог.

Читайте такжеИмпичмент Трампа: почему проиграла Украина, а победил... ТрампБолее того, Трамп очень недоволен проблемами, которые для него создали украинские лидеры: и Порошенко, и экс-посол Чалый, и Зеленский. Поэтому Трамп всячески будет стремиться к изоляции Украины и ее руководства. Сейчас он вынужден вести себя более-менее цивилизованно, но свое мнение и свою оценку нашей стране он уже давно составил.

Ухудшение отношений США и Украины станет заметно сразу, как только Трамп будет переизбран на второй президентский срок. Переизбрание Трампа – это фактически подписание геополитического и геоэкономического приговора Украине.

А у Дональда Трампа очень большие шансы вновь быть избранным президентом США, потому что он сумел добиться хороших результатов внутри страны: в Америке растет экономика, снижаются налоги, развивается бизнес, страна процветает, у людей появляются деньги, практически отсутствует инфляция. Плюс Трампа серьезно поддерживает транснациональный американский капитал. Да и в целом, он пользуется широкой поддержкой в Америке.

Читайте также"Сделал всё": Зеленский рассказал об отношениях с ТрампомВ то же время Демократическая партия США – это сборище лузеров-социалистов. И социалистов в Америке очень не любят.

Хотя Трампу еще попортят нервы историей с импичментом, у него хорошие шансы вновь стать президентом США.

Если бы вдруг Сенат проголосовал за импичмент, Трамп бы просто разогнал этот Конгресс. Он бы точно что-то придумал, так как он – человек без правил, дитя и продукт комиксов о "плохом" и "хорошем". Трамп, естественно, считает себя героем, а потому уверен, что в отношении злодеев нужно поступать должным образом, даже если это противоречит правилам. Трамп любит играть без правил: если правила ему не подходят, он их просто игнорирует и меняет.