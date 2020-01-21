Импичмент Трампа: эксперт рассказал, на какое нарушение законов США пошел президент

Дональд Трамп / УНИАН

Президент США Дональд Трамп, отдав указание о заморозке военной помощи для Украины, всерьез нарушил американское законодательство. Соответственно, нынче для Сената рассмотрение дела о его импичменте станет серьезным тестом на демократию.

Именно такое мнение в комментарии порталу Сегодня высказал Илья Куса - эксперт по вопросам международной политики Украинского института будущего.

"Это же не просто какой-то демократ сказал. Это заявление достаточно авторитетного органа в Штатах [Счетной палаты - Главред], что есть закон, который был принят еще в 1974 году, и то, что утверждено Конгрессом (а в данном случае - военная помощь Украине) – нельзя менять. И президентская Администрация не имела права замораживать помощь. Но выйдет ли из этого что-то по сути? У республиканцев все карты на руках и они могут закончить весь процесс по импичменту за две недели", - рассказал он.

Напомним, ранее эксперт и политический аналитик Тарас Чорновил рассказал, стоит ли Трампу опасаться импичмента.