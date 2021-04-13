Зеленский объяснил, зачем Россия стягивает армию к границам Украины

Владимир Зеленский / Фото Reuters

Увеличение российских войск на украинской границе является попыткой России запугать Запад. При этом РФ не планирует полномасштабное вторжение.

Такое мнение озвучил президент Украины Владимир Зеленский в интервью TIME.

"Они хотят, чтобы мы боялись. Они хотят, чтобы Запад боялся – силы России, ее могущества. Здесь нет большого секрета", – сказал он.

По его словам, если бы Россия действительно имела намерение вторгнуться, ее войска "могли бы постараться чуть больше" (как это было во время вторжения в Украину в 2014 году), чтобы сохранить некий элемент неожиданности".

"Россияне поступили наоборот. Они распространили кадры своего военного накопления в социальных сетях. Они отправили военные корабли, чтобы угрожать Украине с моря, и собрали на границе десятки тысяч военнослужащих – больше, чем после аннексии Крыма Россией семь лет назад", - сказал Зеленский.

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"Мы не утверждаем, что будет настоящая эскалация. Возможно, это просто ни в чьих интересах", - добавил президент Украины.

Как сообщал Главред, 11 апреля пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Украина не планирует наступление на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

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