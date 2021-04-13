Зеленский объяснил, зачем Россия стягивает армию к границам Украины

Если бы РФ действительно хотела вторгнуться, ее войска "могли бы постараться чуть больше, чтобы сохранить некий элемент неожиданности", считает президент.
Увеличение российских войск на украинской границе является попыткой России запугать Запад. При этом РФ не планирует полномасштабное вторжение.
Такое мнение озвучил президент Украины Владимир Зеленский в интервью TIME.
"Они хотят, чтобы мы боялись. Они хотят, чтобы Запад боялся – силы России, ее могущества. Здесь нет большого секрета", – сказал он.
По его словам, если бы Россия действительно имела намерение вторгнуться, ее войска "могли бы постараться чуть больше" (как это было во время вторжения в Украину в 2014 году), чтобы сохранить некий элемент неожиданности".
"Россияне поступили наоборот. Они распространили кадры своего военного накопления в социальных сетях. Они отправили военные корабли, чтобы угрожать Украине с моря, и собрали на границе десятки тысяч военнослужащих – больше, чем после аннексии Крыма Россией семь лет назад", - сказал Зеленский.
Читайте такжеЗеленский обратился к Байдену из-за агрессии России на ДонбассеПо мнению главы государства, Россия предупредила США, что поддержка Украины может перейти в более широкую войну.
"Мы не утверждаем, что будет настоящая эскалация. Возможно, это просто ни в чьих интересах", - добавил президент Украины.
Как сообщал Главред, 11 апреля пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Украина не планирует наступление на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
Агрессия России против Украины - о чем ранее писал Главред:
- Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко считает, что нашей стране грозит дальнейшая агрессия со стороны России, поскольку Киев не соглашается возобновить водоснабжение Крыма.
- Эксперты рассказали, чем и как РФ готова атаковать Украину из Крыма.
- Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук предупредил о вероятной атаке России на Мариуполь и Херсон.
- Главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко назвал повод к началу атаки РФ на материковую Украину.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что война с Украиной невозможна, и никто не рассматривает такую возможность. По словам Пескова, обострение на Донбассе не означает, что Россия будет двигаться к войне.
- Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, бывший руководитель антитеррористической операции на Донбассе Михаил Забродский оценил, может ли армия РФ разгромить ВСУ.
- 12 апреля заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец заявил, что из-за наращивания российских войск у границы Украины, численность военных РФ вскоре должна удвоиться.
- Министерство иностранных дел Украины провело 16 телефонных разговоров с руководителями внешнеполитических ведомств других стран относительно стягивания Россией войск к украинским границам, все они заверили в поддержке территориальной целостности Украины.