УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Кравчук предупредил о вероятной атаке России на Мариуполь и Херсон

18 марта 2021, 09:36
Прослушать новость
Остановить

РФ может пойти на новую агрессию против Украины, говорит экс-президент.

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук / УНИАН

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о том, что за ситуацию с водой в Крыму несет ответственность страна-оккупант.

В интервью Радио Свобода он подчеркнул, что РФ превращает Крым в военную базу.

"Крым (введен, - ред.) в систему Российской Федерации, стал одним из округов, так что теперь за все несет ответственность Россия. И Украина просто так поставлять воду в Крым не будет, потому что мы не знаем, кому эта вода пойдет – гражданам на полив, или военным заводам, или еще кому-то. За все несет ответственность Россия", - говорит экс-президент.

В то же время он не исключил, что для решения вопроса обеспечения захваченного Крыма водой РФ может пойти на новую агрессию против Украины.

"Я думаю, что вопрос воды для Крыма будет обостряться, я думаю, что это будет один из толчков для России пробить дорогу оттуда в Украину. Херсон, Мариуполь – эту часть они хотят как-то пробить в Крым, чтобы обеспечить Крым водой", - предупредил глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук добавил, что это будет одна из причин еще больших атак и агрессивных шагов России: "Это возможно. Но заставить таким образом Украину поставлять воду – ничего не получится".

Читайте также"Не выливайте тазики": еще один город Крыма переходит на подачу воды по графику

Засуха в Крыму - о чем ранее писал Главред:

Прекращение водоснабжения Крыма

Россия в марте 2014 года захватила украинский Крым. До захвата Крыма Россией вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде.

В апреле 2014-го Киев прекратил подачу воды в Крым. Власти Украины неоднократно отмечали, что подача воды в Крым будет возобновлена, когда полуостров вернется под контроль Киева.

Леонид Кравчук новости Украины новости Крыма
Сейчас вы просматриваете новость «Кравчук предупредил о вероятной атаке России на Мариуполь и Херсон». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
После похорон убитой девочки на Херсонщине порезал вены односельчанинПосле похорон убитой девочки на Херсонщине порезал вены односельчанин Ракета Нептун: что известно о новом оружии ВСУ, и почему психует РоссияРакета Нептун: что известно о новом оружии ВСУ, и почему психует Россия Задержан подозреваемый в убийстве ребенка в Херсонской областиЗадержан подозреваемый в убийстве ребенка в Херсонской области Папа 8-летней Миланы Маханец впервые отреагировал на ее роман с 13-летним блогеромПапа 8-летней Миланы Маханец впервые отреагировал на ее роман с 13-летним блогером "Тело разметало на 300 метров": появились подробности жуткого взрыва в Боярке"Тело разметало на 300 метров": появились подробности жуткого взрыва в Боярке

Последние новости

10:14
Эксперт объяснил, зачем США и Британия вооружают Украину
10:05
У Зеленского раскрыли планы по закону о коллаборационизме Видео
09:56
Арестович оценил шансы боевиков ОРДЛО победить бойцов ВСУ Видео
09:50
Гороскоп на 18 марта для всех: повышение на носу и большое удовольствие Видео
09:36
Кравчук предупредил о вероятной атаке России на Мариуполь и Херсон Видео
Реклама
09:24
В Крыму рассказали, куда пожалуются на Украину из-за "водной блокады" Видео
08:58
СМИ узнали о судьбе попавшего под санкции завода жены Медведчука в РФ Видео
08:46
Задержанный признался в убийстве 7-летней Маши Борисовой Видео
08:44
Как ради "бандеровской дули" в сторону РФ Украина ссорится с соседями мнение
08:18
В ОБСЕ опасаются заявлений РФ и Украины об эскалации войны на Донбассе Видео
08:17
Коронавирус в Украине поставил рекорд с начала 2021 года Видео
07:44
Врачи назвали японский продукт, который продлевает жизнь Видео
07:41
РФ срочно отзывает своего посла в США для консультаций: в чем причина Видео
07:12
Украину накроют дожди и снег: чего ждать от погоды на сегодня Видео
07:12
Мерьем Узерли поразила кардинальным преображением
06:57
С помощью Британии Украина заставит Россию "захлебнуться" мнение
06:33
Кравчук объяснил необходимость присоединения США к нормандским переговорам Видео
06:33
Бесподобные широкие брюки палаццо и капри будут повсюду весной и летом Фото Видео
06:02
Когда и как Зеленский потеряет президентскую булаву: прогноз астролога
05:28
Новая канонада магнитных бурь: как пережить главные удары марта Видео
Реклама
05:01
Историк рассказал о "мистической" связи Медведчука и Путина Видео
04:23
День ангела Елены – как поздравить на словах и оригинальные открытки
03:50
Почему седеют волосы и можно ли их выдергивать Видео
03:12
Диетолог назвала простые способы, как побороть тягу к сладкому Видео
02:42
Как правильно варить компот: секреты приготовления идеального напитка Видео
02:19
Арестович уличил Кремль во лжи относительно мирного плана по Донбассу Видео
01:02
Регина Тодоренко рассказала о своей неизлечимой болезни
00:25
В МИД рассказали о провале России в Совбезе ООН Видео
00:19
Правильные поздравления на День налоговика: открытки, приколы и тексты Видео
17 марта, среда
23:28
Украина сделала два предложения России по Донбассу Видео
23:04
Что о вас может рассказать маникюр Видео
23:03
Побритый наголо Навальный в колонии поведал о "мужчине в бушлате" Видео
22:20
Украину снова завалит снегом и подморозит
22:12
У Байдена откровенно высказались об отношениях с Путиным
21:46
Степанов рассказал, когда могут ввести локдаун и успокоил украинцев Видео
21:37
Школьников 4 и 9 классов освободили от важных экзаменов Видео
21:23
Украинская телеведущая занялась добычей и продажей драгоценных камней
21:20
Еда "за" и "против" иммунной системы: что ослабляет наше здоровье Видео
21:15
Что нельзя делать в День весеннего равноденствия 2021: советы астролога Видео
21:13
В Украину завезли опасные фрукты Видео
Реклама
20:58
У Путина резко отреагировали на новые санкции США
20:46
Завтрак "огонь": зачем добавлять имбирь к утренней трапезе Видео
20:45
Слава Каминская призналась в изменах мужу во время брака
20:40
Российский аналитик рассказал, как Путин относится к Зеленскому
20:25
Арестович влип в очередной скандал из-за "пропагандистов" Видео
20:23
Sony бесплатно и навсегда раздаст 10 игр для владельцев PS4 и PS5
20:22
В Киеве запретили пускать зрителей на футбольные матчи Видео
20:22
В моду на весну-лето пришли удивительные трикотажные платья Фото
20:02
В Тернополе в скорую с COVID-вакцинами въехала иномарка, есть пострадавшие Видео
19:30
Заседание ТКГ по Донбассу завершилось скандалом Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять