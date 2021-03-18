Кравчук предупредил о вероятной атаке России на Мариуполь и Херсон

РФ может пойти на новую агрессию против Украины, говорит экс-президент.
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о том, что за ситуацию с водой в Крыму несет ответственность страна-оккупант.
В интервью Радио Свобода он подчеркнул, что РФ превращает Крым в военную базу.
"Крым (введен, - ред.) в систему Российской Федерации, стал одним из округов, так что теперь за все несет ответственность Россия. И Украина просто так поставлять воду в Крым не будет, потому что мы не знаем, кому эта вода пойдет – гражданам на полив, или военным заводам, или еще кому-то. За все несет ответственность Россия", - говорит экс-президент.
В то же время он не исключил, что для решения вопроса обеспечения захваченного Крыма водой РФ может пойти на новую агрессию против Украины.
"Я думаю, что вопрос воды для Крыма будет обостряться, я думаю, что это будет один из толчков для России пробить дорогу оттуда в Украину. Херсон, Мариуполь – эту часть они хотят как-то пробить в Крым, чтобы обеспечить Крым водой", - предупредил глава украинской делегации в ТКГ.
Кравчук добавил, что это будет одна из причин еще больших атак и агрессивных шагов России: "Это возможно. Но заставить таким образом Украину поставлять воду – ничего не получится".
Читайте также"Не выливайте тазики": еще один город Крыма переходит на подачу воды по графику
Засуха в Крыму - о чем ранее писал Главред:
- Еще осенью жителям Крыма стали подавать воду по графику с целью экономии водного ресурса.
- В октябре у президента Владимира Зеленского заявили, что по данным Офиса главы государства воды для нужд населения на полуострове достаточно.
- В начале декабря "экс-прокурор Крыма" Наталья Поклонская рассказала, что на полуострове из кранов течет "вонючая и ржавая вода".
Прекращение водоснабжения Крыма
Россия в марте 2014 года захватила украинский Крым. До захвата Крыма Россией вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде.
В апреле 2014-го Киев прекратил подачу воды в Крым. Власти Украины неоднократно отмечали, что подача воды в Крым будет возобновлена, когда полуостров вернется под контроль Киева.