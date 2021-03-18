Кравчук предупредил о вероятной атаке России на Мариуполь и Херсон

Леонид Кравчук / УНИАН

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о том, что за ситуацию с водой в Крыму несет ответственность страна-оккупант.

В интервью Радио Свобода он подчеркнул, что РФ превращает Крым в военную базу.

"Крым (введен, - ред.) в систему Российской Федерации, стал одним из округов, так что теперь за все несет ответственность Россия. И Украина просто так поставлять воду в Крым не будет, потому что мы не знаем, кому эта вода пойдет – гражданам на полив, или военным заводам, или еще кому-то. За все несет ответственность Россия", - говорит экс-президент.

В то же время он не исключил, что для решения вопроса обеспечения захваченного Крыма водой РФ может пойти на новую агрессию против Украины.

"Я думаю, что вопрос воды для Крыма будет обостряться, я думаю, что это будет один из толчков для России пробить дорогу оттуда в Украину. Херсон, Мариуполь – эту часть они хотят как-то пробить в Крым, чтобы обеспечить Крым водой", - предупредил глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук добавил, что это будет одна из причин еще больших атак и агрессивных шагов России: "Это возможно. Но заставить таким образом Украину поставлять воду – ничего не получится".

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