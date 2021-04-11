Генерал оценил, может ли армия РФ разгромить ВСУ

Забродский рассказал, кто сильнее - ВСУ или армия РФ / Штаб ООС

Украина не должна питать иллюзий, что Россия за последнее время стала слабее. Риск наступления существует, так как техническая и чисто военная возможность осуществить задуманное у Кремля есть.

Об этом заявил генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, бывший руководитель антитеррористической операции на Донбассе Михаил Забродский в интервью изданию Obozrevatel.

По его словам, у России есть количественный фактор военного превосходства, более серьезные экономические, информационные и финансовые возможности. Что касается украинской армии, то ее даже приблизительно нельзя сравнивать с той, какой она была в начале 2014 года.

"Многое сделано, но это не повод хлопать в ладоши, что вот мы уже такие сильные! Да, мы можем заставить противника заплатить очень дорогую цену, и наши возможности трудно сравнивать с теми, которые были даже на момент аннексии Крыма. Однако это не означает, что мы достигли того состояния, которое бы гарантировало защиту нашей территории, населения и существование нас как государства", - считает Забродский.

Военный отметил, что несмотря на политическую поддержку Украины Западом и мощь собственных ВСУ, Кремль все еще может осуществить вторжение.

Читайте такжеБудет ли большая война с Россией: Резников дал ответ"С военной точки зрения, при планировании наступательных операций такого уровня и масштаба, есть отдельный пункт – как в дальнейшем установить контроль над территорией, как ее содержать, поддерживать оккупационный режим, бороться с сопротивлением. Я уверен, что в российском Генштабе все это не обошли. Чего-чего, а человеческих ресурсов у России хватит! К тому же, к сожалению, они всегда могут найти в Украине заинтересованных лиц и среди политиков, и среди бизнеса, которые поддержат их наступление. Как это было в Крыму и на Донбассе", - добавил Забродский.

Как сообщал Главред, Забродский оценил шансы ВСУ отбить Донбасс. По его словам, потенциал у украинских военных есть. При этом наступательные боевые действия зависят от политической воли.

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