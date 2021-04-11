Генерал оценил, может ли армия РФ разгромить ВСУ

Украинскую армию не сравнить с той, какой она была в начале 2014 года. Мы можем заставить противника заплатить очень дорогую цену за вторжение.
Украина не должна питать иллюзий, что Россия за последнее время стала слабее. Риск наступления существует, так как техническая и чисто военная возможность осуществить задуманное у Кремля есть.
Об этом заявил генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, бывший руководитель антитеррористической операции на Донбассе Михаил Забродский в интервью изданию Obozrevatel.
По его словам, у России есть количественный фактор военного превосходства, более серьезные экономические, информационные и финансовые возможности. Что касается украинской армии, то ее даже приблизительно нельзя сравнивать с той, какой она была в начале 2014 года.
"Многое сделано, но это не повод хлопать в ладоши, что вот мы уже такие сильные! Да, мы можем заставить противника заплатить очень дорогую цену, и наши возможности трудно сравнивать с теми, которые были даже на момент аннексии Крыма. Однако это не означает, что мы достигли того состояния, которое бы гарантировало защиту нашей территории, населения и существование нас как государства", - считает Забродский.
Военный отметил, что несмотря на политическую поддержку Украины Западом и мощь собственных ВСУ, Кремль все еще может осуществить вторжение.
Читайте такжеБудет ли большая война с Россией: Резников дал ответ"С военной точки зрения, при планировании наступательных операций такого уровня и масштаба, есть отдельный пункт – как в дальнейшем установить контроль над территорией, как ее содержать, поддерживать оккупационный режим, бороться с сопротивлением. Я уверен, что в российском Генштабе все это не обошли. Чего-чего, а человеческих ресурсов у России хватит! К тому же, к сожалению, они всегда могут найти в Украине заинтересованных лиц и среди политиков, и среди бизнеса, которые поддержат их наступление. Как это было в Крыму и на Донбассе", - добавил Забродский.
Как сообщал Главред, Забродский оценил шансы ВСУ отбить Донбасс. По его словам, потенциал у украинских военных есть. При этом наступательные боевые действия зависят от политической воли.
Полномасштабный конфликт между Россией и Украиной - прогнозы:
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