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Генерал предупредил, каким объектам в Украине грозит атака России

20 марта 2021, 16:41
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РФ может атаковать Украину из-за Крыма, полагает бывший замначальника Генштаба ВСУ.

Эксперт сказал, что РФ способна атаковать украинские объекты инфраструктуры
Россия способна атаковать украинские объекты инфраструктуры, сказал эксперт / Reuters

Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко считает, что нашей стране грозит дальнейшая агрессия со стороны России, поскольку Киев не соглашается возобновить водоснабжение Крыма.

РФ может попытаться захватить объекты инфраструктуры, которые обеспечивали полуостров водой, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, даже если российская сторона возьмет под контроль инфраструктурные объекты, то не сможет сразу обеспечить Крым водой, поскольку за семь лет они стали непригодными для использования.

"Понимая, что дипломатическими усилиями Украина на поставки воды не соглашается, то старый путинский подход – в военной силе, что на востоке, что в Крыму… с точки зрения российского руководства, решение этого вопроса сводится только к началу боевых действий, в случае которых они попытаются захватить инфраструктурные объекты, которые обеспечивают Крым водой", – отметил эксперт.

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  • Напомним, оккупанты после захвата Крыма не признавали, что без поставок воды с материковой части Украины на полуострове будут проблемы с водоснабжением.
  • Потом в Крыму обмелели водохранилища, так называемые "власти" начали вводить серьезные меры, в частности потребителям ограничили подачу воды.
  • Россия в 2021 году решила потратить миллиарды рублей на решение проблемы с водой в Крыму.
  • В РФ и на полуострове жаловались на украинскую сторону за водную блокаду, однако Киев занял четкую позицию – до возвращения полуострова под контроль украинских властей водоснабжение не будет возобновлено.

Прекращение водоснабжения Крыма

Россия в марте 2014 года захватила украинский Крым. До захвата Крыма Россией вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде.

В апреле 2014-го Киев прекратил подачу воды в Крым. Власти Украины неоднократно отмечали, что подача воды в Крым будет возобновлена, когда полуостров вернется под контроль Киева.

Игорь Романенко новости Крыма
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