Кремль готовится к войне за воду в Крыму

Россия начала военные учения ВДВ в оккупированном Крыму / Минобороны РФ

Военные учения российских десантников в Крыму – это плановая подготовка российских Вооруженных сил к дальнейшим боевым действиям. И одновременно это – элемент давления, которое россияне демонстрируют как на востоке, так и на юге Украины.

Вопрос существования Крыма как российского округа, его жизнедеятельности и обеспечения водой стоит остро и россияне уже неоднократно поднимали его официально и неофициально. Однако в последнее время, в связи с тем, что агрессивность со стороны россиян усиливается, то юридически все перешло в плоскость, когда оккупант по международным законам отвечает за свои деяния и за обеспечение всем на оккупированной территории. Со всеми вытекающими последствиями, включая запрет на подачу воды с Украины на полуостров.

Понимая, что дипломатическими усилиями Украина на поставки воды не соглашается, то старый путинский подход – в военной силе, что на востоке, что в Крыму. Ведь с точки зрения российского руководства, решение этого вопроса сводится только к началу боевых действий, в случае которых они попытаются захватить инфраструктурные объекты, которые обеспечивают Крым водой. Но даже если это произойдет, то вода сразу не появится, так как за 7 лет соответствующие сооружения пришли в негодность.

Читайте такжеНападение России на Украину с моря уже не спасет Крым от засухиГоворя о южной границе, Путин сначала обвинял Украину в том, что она готова предоставить Крым для американских военных баз, а на самом деле сам сделал из Крымского полуострова непотопляемый авианосец и сухопутную крепость, оснастив там за время оккупации современным оружием российские войска – воздушные, сухопутные, надводные и подводные.

В ответ, ВСУ проводят свои учения. Принятие ракетного комплекса "Нептун" на вооружение - это тоже шаг к тому, чтобы проводить обучения личного состава и подразделений, которые будут их применять. Стоит отметить, что в прошлом году впервые с момента окончания второй мировой союзниками отрабатывались совместные учения. То есть идет напряженная военно-политическая борьба, готовятся войска, потому что агрессивные подходы со стороны Путина не угасают.

Игорь Романенко, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, специально для Главреда