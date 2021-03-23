Эксперт назвал повод к началу атаки РФ на материковую Украину

Кремль будет шантажировать и угрожать Украине / Reuters

Ситуация с водой в оккупированном россиянами Крыму ухудшается с каждым днем. Кремлю нужно как-то решать эту проблему, поэтому вероятность наступления РФ на Украину в связи с ситуацией с водой на полустрове растет. Украинским военным необходимо быть наготове.

Такое мнение озвучил в комментарии Главреду Андрей Клименко - главный редактор сайта BlackSeaNews, руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований.

По его словам, ситуация с водой в аннексированном Крыму вернулась на 50 лет назад, потому что до 1969-1970 году, когда построили Северо-Крымский канал, вода на полуострове почти везде давалась по часам. То, что Россия сейчас бурит там очередные скважины, проблему с водоснабжением не решает. Кроме того увеличились и потребности полуострова в воде, так как там уже не 270-300 тысяч человек, которые официально переехали из регионов РФ, а, по меньшей мере, миллион.

"России, чтобы обеспечить всех водой, надо строить опреснительные установки, которые стоят миллиарды (которых, кстати, у РФ все меньше) … Россия будет продолжать искать средства давления на Украину, чтобы вернуть тему воды для Крыма на повестку дня. Поэтому конечно, РФ будет шантажировать и угрожать, из-за чего и может возникнуть саѕuѕ belli, то есть формальный повод к началу войны", - считает Клименко.

При этом он добавил, что сейчас в Черном море находятся два ракетных корабля Испании.

"И когда в акватории есть мощные корабли стран НАТО, то это – почти гарантия того, что Россия не начнет никаких действий против южных регионов Украины, как в Черном море, так и в Азовском", - резюмировал эксперт.

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Водный кризис в аннексированном Крыму

Захватившие АР Крым россияне и самопровозглашенные "власти" столкнулись с проблемой кризиса с поставками воды в Крыму.

Осенью 2020 года жителям Крыма начали подавать воду по графику, чтобы сэкономить водный ресурс на полуострове.

В октябре прошлого года у президента Украины Владимира Зеленского заявили, что, по данным ОП по состоянию на осень, в Крыму достаточно воды для местного населения.

15 марта министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина готова полностью восстановить водоснабжение Крыма только после деоккупации полуострова и города Севастополя.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук предупредил о вероятности атаки РФ на материковую Украину с юга из-за проблем с водой в оккупированном Крыму.