Крым продырявили насквозь: оккупанты нашли способ решить проблему с водой

Оккупанты Крымского полуострова заговорили о возможности решить вопрос с водоснабжением благодаря новым скважинам.
В оккупированном Россией Симферополе с сегодняшнего дня, 15 марта, запустят новые подземные скважины, которые "позволят городу не зависеть от погоды" в вопросе водоснабжения. Об этом заявил российский "глава" Крыма Сергей Аксенов. Оккупант выступил после встречи с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.
"В понедельник, при запуске в рабочем режиме новых скважин, 90-92 тысячи [кубометров воды] в сутки мы будем получать из подземных источников. Это нам позволит, в данном случае, Симферополь вывести на независимую от погодных условий систему водоснабжения", – заявил Аксенов.
В то же время он считает, что проблему полуострова точно может решить другой проект – опреснение морской воды.
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"При этом уверен, что только опреснение даст гарантированный результат", – сказал "глава" оккупированного Крыма.
Он не уточнил, из каких конкретных источников вода будет поступать в Симферополь.
Проблемы с водой в Крыму
- На захваченном россиянами полуострове в последние годы возникла проблема маловодья. Запасы водного ресурса в Крыму существенно сократились, а местные жители вынуждены получать воду по графику.
- Украина после оккупации Крыма прекратила поставлять воду на полуостров. В Киеве утверждают, что в автономной республике достаточно воды для местного населения. Водного ресурса не хватает для нужд России. Украинское государство готово возобновить подачу воды в Крым только в том случае, если там зафиксируют гуманитарную катастрофу.
- Представитель "властей Крыма" Владимир Константинов заявлял, что даже если Украина примет решение о возобновлении поставок воды, инфраструктура полуострова к этому технически не готова.
- Представитель президента в АР Крым Антон Кориневич 17 февраля заявил, что украинские власти рассматривают возможность строительства дамбы на Северо-Крымском канале. Киев ставит задачу полностью исключить возможность подачи воды на аннексированный полуостров.
- 28 февраля сообщалось, что в Крыму достигли "мертвого объема" два водохранилища – Симферопольское и Загорское.