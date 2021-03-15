Крым продырявили насквозь: оккупанты нашли способ решить проблему с водой

Аксенов рассказал, как решить проблему с водой в Крыму / УНИАН

В оккупированном Россией Симферополе с сегодняшнего дня, 15 марта, запустят новые подземные скважины, которые "позволят городу не зависеть от погоды" в вопросе водоснабжения. Об этом заявил российский "глава" Крыма Сергей Аксенов. Оккупант выступил после встречи с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.

"В понедельник, при запуске в рабочем режиме новых скважин, 90-92 тысячи [кубометров воды] в сутки мы будем получать из подземных источников. Это нам позволит, в данном случае, Симферополь вывести на независимую от погодных условий систему водоснабжения", – заявил Аксенов.

В то же время он считает, что проблему полуострова точно может решить другой проект – опреснение морской воды.

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"При этом уверен, что только опреснение даст гарантированный результат", – сказал "глава" оккупированного Крыма.

Он не уточнил, из каких конкретных источников вода будет поступать в Симферополь.

Проблемы с водой в Крыму